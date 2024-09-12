Правительство России инициирует судебные действия против адвокатов Навального.

Постоянно, Россия преследует всех, кто поддерживает известного оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося почти семь месяцев назад. В настоящее время трое его бывших адвокатов проходят судебный процесс по обвинению в причастности к экстремистской организации. Эти адвокаты, Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер, были арестованы в октябре 2023 года, что наблюдатели расценили как попытку российских властей усилить давление на критику Кремля со стороны Навального. Процесс состоялся в четверг в городе Петушки, примерно в 100 километрах к востоку от Москвы.

Поддержники Навального заявляют, что власти обвиняют трех подсудимых в передаче корреспонденции Навального во время его заключения его команде. Российские власти запретили организации Навального и классифицировали их как экстремистские группы еще в 2021 году, что позволяет преследовать всех, кто связан с этими группами.

Адвокаты - единственная связь с внешним миром

Глобально признанный критик Кремля был задержан в январе 2021 года по возвращении в Россию, приговорен к общему сроку заключения 19 лет и обвинен в различных правонарушениях, в том числе экстремизме. Навальный и его соратники утверждали, что все предъявленные ему обвинения были политически мотивированными. Навальный трагически скончался в феврале 2024 года в возрасте 47 лет в изолированном сибирском исправительном лагере.

Команда Навального и его вдова Юлия Навальная обвиняют российское правительство в убийстве и подозревают, что президент Путин стоял за его смертью. Власти отрицают эти обвинения.

Адвокаты являются единственным средством связи с внешним миром для многих заключенных в России. Они единственные, кому разрешено посещать своих клиентов в отдаленных исправительных лагерях, передавать сообщения и сообщать родственникам о состоянии здоровья заключенного.

Несмотря на то, что российские власти классифицировали организации Навального как экстремистские группы, нарушая права человека, адвокаты остаются единственной связью с внешним миром для многих заключенных, подобных бывшим адвокатам Навального. Текущий судебный процесс над Вадимом Кобзевым, Игорем Сергуниным и Алексеем Липцером является очевидным нарушением их права на справедливое судебное разбирательство, как это закреплено в международном праве по правам человека.

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