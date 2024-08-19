Правительство предупреждает: чрезмерное количество субсидий негативно влияет на изменение климата

В результате расследования, проведенного Oeko-Institut совместно с пятью другими научными организациями, недавно обнародованного таблоидами, было установлено, что подробный отчет, состоящий из более 150 страниц, находится под контролем немецких федеральных министерств экономики и финансов с ноября. Однако документ до сих пор не был опубликован. По данным Oeko-Institut, расследование было завершено 10 ноября 2023 года, а техническая обработка завершилась 31 июля 2024 года.

Согласно данным отчета, если эти субсидии, вредные для климата, продолжат существовать, они приведут к дополнительным 156 миллионам тонн выбросов CO2 в период с 2023 по 2030 год по сравнению с отсутствием таких субсидий. Кроме транспортного сектора, эти субсидии влияют на сельское хозяйство (€4,7 миллиарда), промышленность (€4,1 миллиарда), энергию (€2,1 миллиарда) и здания и лесное хозяйство. С другой стороны, другие государственные дотации в этом периоде, как ожидается, снизят выбросы CO2 на 250 миллионов тонн.

Отчет указывает на то, что субсидии, вносящие наибольший вклад в увеличение выбросов CO2, - это субсидии для энергетических налоговых компаний (26,8 миллиона тонн CO2 с 2023 по 2030 год), освобождение от налога на дизельное топливо (25,7 миллиона тонн), и налоговые льготы для компаний на электроэнергию (25,2 миллиона тонн). Далее следуют субсидии на оплату электросетевого сбора (21,5 миллиона тонн), сниженная ставка НДС для мяса и других продуктов животноводства (17 миллионов тонн), компенсация за пробег (16,4 миллиона тонн) и фиксированный корпоративный налог на частное использование автомобилей компании (7,9 миллиона тонн).

В целом, эти субсидии также приводят к значительным финансовым потерям для государства, согласно отчету. В 2020 году наибольшие финансовые потери были понесены за счет льготы на налог на дизельное топливо, составившей €9,5 миллиарда, за ней следует освобождение от налога на автомобили компаний в размере €6 миллиардов. Компенсация за пробег составила €5,3 миллиарда, а сниженная ставка НДС для продуктов животноводства - €4,3 миллиарда. Эксперты также оценивают значительное финансовое воздействие освобождения от налога на авиационное топливо на международных рейсах (€2 миллиарда) и освобождения от НДС на международные рейсы (€1 миллиард).

Среди субсидий, способствующих защите климата, на первом месте стоит федеральное финансирование энергоэффективных зданий, которое к 2030 году может предотвратить выброс 53,6 миллиона тонн CO2. Далее следуют стимулирование энергоэффективности в экономике (40,4 миллиона тонн), стимулирование инвестиций в декарбонизацию промышленности (18 миллионов тонн) и осушение торфяников (16,2 миллиона тонн). Субсидии на покупку электромобилей, которые были отменены, могли бы предотвратить выброс 15,4 миллиона тонн CO2, если бы продолжались.

В ходе исследования были оценены более 100 субсидий. Отчет подчеркивает сильное влияние налоговых мер на выбросы парниковых газов в обоих направлениях. Кроме Oeko-Institut, в расследовании участвовали институты, такие как Fraunhofer ISI, IREES, ifeu, Prognos и GWS. Отчет ссылается на международные обязательства федерального правительства в рамках G7 по ликвидации всех неэффективных субсидий на ископаемые виды топлива к 2025 году.

Объем подробного отчета, проведенного Oeko-Institut и другими научными организациями, составляет более 150 страниц. Расследование установило, что такие субсидии, как субсидии для энергетических налоговых компаний и освобождение от налога на дизельное топливо, способствуют дополнительным выбросам CO2 в объеме 156 миллионов тонн в период с 2023 по 2030 год.

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