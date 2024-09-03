- Правительство осуществляет частичные меры по снятию долгов для Unimedizin, используя свои резервы.

Бюджетные планы Рейнланд-Пфальца на ближайшие два года раскрыты

Следующий год принесет увеличение расходов в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, при этом Университетская клиническая больница Майнца получит частичное освобождение от долгов на сумму 400 миллионов евро. Об этом сообщила министр финансов Дорис Ахнен (СДПГ), отметив, что это облегчит половину долга учреждения. Также утвержденный кабинетом в Майнце двойной бюджетный план включает дополнительное финансирование для муниципалитетов с существенными инвестициями, запланированными на 2025 год.

400 миллионов евро на освобождение от долгов Университетской клинической больницы Майнца

Университетская клиническая больница Майнца получит значительное финансовое облегчение в размере 400 миллионов евро в рамках планов земли на 2025 год. Как объяснила министр финансов Ахнен, это сократит половину долга учреждения. Кроме того, финансирование исследований и обучения в больнице будет увеличено. "Мы хотим дать новому совету лучшее возможное начало", - заявила Ахнен. К концу года совет должен разработать стратегию по ликвидации дефицита в течение пяти лет.

Фонд финансовой выравнивания общин (KFA) существенно расширится

В двойном бюджетном плане фонд финансовой выравнивания общин (KFA) прогнозируется расшириться примерно на 349 миллионов евро по сравнению с 2024 годом. В 2026 году он впервые превысит отметку в 4 миллиарда евро. 200 миллионов евро зарезервированы для новой программы финансирования, которая поддержит выбранные муниципалитеты в их инвестициях. "Это не будет проектом, стреляющим во все стороны", - заявил министр-президент Александр Швайцер (СДПГ). Подробности финансирования будут объявлены позже. Бюджет для этого фонда уже обеспечен. Министерство образования останется крупнейшим бюджетным пунктом среди министерств с расходами в размере 6,44 миллиарда евро в 2025 году и 6,51 миллиарда евро в 2026 году.

Укрепление полиции и судебной системы

Полицейские силы будут увеличены, так как земля надеется превзойти "целевое число" в 10 000 обученных полицейских, запланированное на 2024 год. В судебной системе ожидается 200 новых вакансий, 36 из которых зарезервированы для судей и общественных обвинителей. Это поможет бороться с политическими преступлениями и отправить решительное сообщение против преступлений на почве ненависти, сказал Швайцер.

Кроме того, 38 вакансий предназначены для усиления нового Государственного управления по делам пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Для этого офиса будет выделено 22 миллиона евро в оба года двойного бюджета. Организация стремится централизовать экспертизу для поддержки муниципалитетов в защите населения на различных уровнях.

Сохранение емкости приемных учреждений

Министерство семьи, женщин, культуры и интеграции, возглавляемое Катариной Бинц (Зеленые), в следующем году инвестирует более 201 миллиона евро и около 770 миллионов евро в целом. Для миграции и интеграции запланировано около 224 миллионов евро в 2026 году. Расширение приемных учреждений земли, вызванное войной в Украине, будет сохранено. Муниципалитеты получат дополнительную поддержку в размещении беженцев.

Развитие инфраструктуры, включая улицы, мосты и велосипедные дорожки, получит 500 миллионов евро, объявила министр экономики Даниэла Шмитт (СВП), что является рекордным инвестированием. Примерно 184 миллиона евро будут выделены на муниципальную транспортную сеть. Крупные проекты включают модернизацию подъездной дороги в Людвигсхафене и новое строительство моста Пффендорфер в Кобленце.

Министр финансов Ахнен считает проектный двойной бюджет двухлетним периодом экономической нестабильности. Прогнозируется, что "нормальная экономическая ситуация" может занять время для восстановления.

Доходы прогнозируются на уровне 19,17 миллиарда евро в 2025 году и 19,85 миллиарда евро в 2026 году - немного больше, чем 18,02 миллиарда евро, прогнозируемые на этот год.

Расходы прогнозируются на существенный рост с 2024 по 2025 год

Расходы сначала существенно возрастают с proyected 22,73 миллиарда евро в 2025 году до 25,16 миллиарда евро в 2025 году - почти на 10%, и 25,45 миллиарда евро в 2026 году. Значительное увеличение в 2025 году частично объясняется освобождением от долгов Университетской клинической больницы Майнца и новой программой финансирования муниципалитетов. По словам Ахнен, заработная плата составляет примерно 37% расходов земли.

В 2025 году планируется создать 1508 новых рабочих мест, а в 2026 году - 404, из которых более 948 и 225 пойдут в школы.

В 2025 году прогнозируется дефицит финансирования около 934 миллионов евро, за исключением текущих обязательств по погашению долга. В 2026 году запланирован чистый приток заемных средств в размере 363,0 миллиона евро.

Проектный двойной бюджет теперь будет рассмотрен земельным парламентом, и окончательное решение останется за парламентом как законодателем бюджета.

Критика оппозиции (этот абзац остается без изменений).

Оппозиция уже выразила свое недовольство. Финансовый ответственный за группу ХДС Христиан Рейхерт указывает на недостаточные финансовые ресурсы для муниципалитетов, недостаточное инвестирование в образование и существенный запаздывание в техническом обслуживании инфраструктуры. Он также упомянул отсутствие акцента на увеличении инвестиций в больницы. С другой стороны, Ирис Нейланд, представляющая бюджетную политику группы АФД, заявила, что бюджет 2025 года, в значительной степени зависящий от резервов, и ожидаемый долг 2026 года указывают на то, что трафик-коалиция несерьезно относится к фискальной политике.

Резервные фонды используются для освобождения от долгов

Значительная часть резервных фондов была направлена на освобождение от долгов, в частности, 400 миллионов евро для освобождения от долгов Университетской клинической больницы Майнца.

Муниципалитеты получат выгоду от резервных фондов

Будет введено новое финансирование программы, из резервных фондов выделено 200 миллионов евро, для поддержки выбранных муниципалитетов в их инвестициях.

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