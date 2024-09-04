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Правительство намечает стратегию стандартизированного образования на должности медсестер-помощников.

В ближайшем будущем помощники по уходу, независимо от пола, пройдут единую общенациональную программу обучения. Как объявили министерства здравоохранения и семьи, федеральный кабинет согласился в среду в Берлине ввести новую программу обучения для сертифицированных сиделок.該 Spielfilm является...

 and  Vladimir Milov
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Правительство намечает стратегию стандартизированного образования на должности медсестер-помощников.

Будущее регулирование обучения помощников по уходу за больными планируется заменить существующие 27 разные программы обучения в различных штатах, как было объявлено. Оно также стремится признать компетенции международных медицинских профессионалов в определенных ситуациях. В некоторых случаях продолжительность обучения может быть сокращена до года, и доступно обучение по неполной занятости. Обычно требуется диплом о среднем образовании, но также предусмотрены отсрочки.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ) заявил: "Этот закон упростит и стандартизирует обучение помощников по уходу за больными, сделав вход в сектор ухода проще. Он поможет снизить нагрузку на рабочую силу в сфере ухода, привлечь больше людей в профессию и улучшить привлекательность рынка труда в сфере ухода для иностранных медицинских специалистов."

Министр семьи Лиза Паус (Зеленые) назвала это "стратегическим камнем для квалифицированного ухода". Она заявила: "Это отличные новости для всех, кто заботится о других, получает уход или может в будущем нуждаться в уходе. Будет больше гибкости для удовлетворения растущей потребности в больших количествах медицинских профессионалов. Продолжительность обучения может быть сокращена, особенно для тех, кто имеет соответствующий профессиональный опыт."

Все учащиеся теперь имеют право на справедливую зарплату, что также должно повысить привлекательность профессии помощника по уходу. Согласно министерствам, в настоящее время только половина кандидатов на обучение помощников по уходу имеют право на стипендию для обучения.

Учебная программа предусматривает обязательные практические стажировки в стационарном длительном уходе, амбулаторном длительном уходе и стационарной неотложной помощи. Те, кто прекратил обучение по профессии медицинского работника в соответствии с Законом о медицинской профессии, могут получить кредит за завершенные разделы для получения квалификации помощника по уходу.

Новое регулирование поможет устранить слабые стороны существующих программ обучения помощников по уходу, стремясь к их улучшению и стандартизации. С сокращенной продолжительностью обучения и опциями обучения по неполной занятости люди с соответствующим опытом могут легче войти в профессию, тем самым устраняя текущий дефицит.

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