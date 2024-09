- Правительство Федерации будет поддерживать развитие порта Куксхейвен с выделенной суммой 200 миллионов.

Правительство Германии получило зеленый свет на инвестирование 200 миллионов евро в расширение порта Куксхафен. Европейская комиссия одобрила эту инициативу, указав, что она способствует экологизации Германии. Проект направлен на улучшение обработки крупных грузов, в частности, оборудования для ветровых электростанций. В планах - строительство нескольких новых причалов, которые должны начать работу к 2028 году.

Общая оценка затрат на строительство трех причалов составляет около 300 миллионов евро. tanto federal government and the state of Lower Saxony each pledged 100 million euros. The remaining 100 million euros will be sourced from the private sector, discussions are ongoing as per NPorts, the Lower Saxony state-owned port infrastructure firm.

Министр экономики: "Создает новые рабочие места"

Министр экономики Нижней Саксонии Олаф Льес (СДПГ) приветствовал этот значительный шаг и назвал его сильным сигналом для отрасли ветроэнергетики и немецкой портовой экономики. Это расширение побуждает компании устанавливать себя в Нижней Саксонии и способствует расширению морской ветроэнергетики в Северном море. Льес подчеркнул: "Вместе мы обеспечиваем автономный, устойчивый и доступный источник энергии, создавая при этом многочисленные высокооплачиваемые рабочие места в регионе."

Чтобы сохранить равные условия и предотвратить получение внутренними компаниями несправедливого преимущества за счет финансовой поддержки, в ЕС действуют строгие правила субсидирования. Европейская комиссия тщательно следит за соблюдением этих правил и должна утвердить многие проекты до получения финансирования.

После расширения порт Куксхафен получит дополнительные 38 гектаров складских и складских помещений для наземных и морских ветровых турбин. NPorts считает этот инфраструктурный проект жизненно важным для энергетического перехода. Строительство начнется в середине февраля 2025 года.

Инвестиции в расширение порта Куксхафен включают привлечение 100 миллионов евро от частного сектора, гарантируя сбалансированный подход к финансированию судоходных операций. С расширением компании в отрасли ветроэнергетики получат более эффективную доставку оборудования для ветровых электростанций, что улучшит общую обработку крупных грузов.

Читайте также: