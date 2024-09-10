Убираение правительства, Разрыв государственного сотрудничества, или Отказ государства от своих обязательств или участия. - Правительство Федеративной Республики инициирует продажу акций Commerzbank

Административный орган начал объявленную процедуру disposal своего пакета акций в Коммерцбанке. Примерно 53,1 миллиона акций, принадлежащих портфелю Финансового рынка стабилизации (ФРС), будут предложены институциональным инвесторам в ускоренном режиме, как сообщил немецкий Федеральный финансовый надзор. Это действие должно снизить долю ФРС с около 16,5% до 12%.

Недавно правительство объявило о своем плане поэтапного disposal своей доли в Коммерцбанке. Во время глобального финансового кризиса государство вмешалось, чтобы спасти франкфуртский банк, который поглотил аiling Dresdner Bank. Это вмешательство потребовало значительной финансовой помощи от общественности. В 2008 и 2009 годах Коммерцбанк получил 18,2 миллиарда евро в виде капитальных вливаний от ФРС. Согласно финансовым записям, уже возвращено около 13,15 миллиарда евро.

После этой последней продажи акций государство все еще будет крупнейшим индивидуальным акционером Коммерцбанка. В соответствии с объявлением, дополнительные акции Коммерцбанка не будут продаваться в течение следующих 90 дней, за исключением особых обстоятельств.

Федеративная Республика Германия инициировала процесс продажи своей доли в Коммерцбанке, как упоминалось во время глобального финансового кризиса, когда правительство вмешалось, чтобы спасти банк. Эта последующая продажа акций немецким правительством также сделает его крупнейшим индивидуальным акционером Коммерцбанка.

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