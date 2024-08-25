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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Правительственные следователи сейчас тщательно изучают город Солинген.

Несколько человек погибают во время 'Фестиваля разнообразия' в Солингене. Позже правоохранительные органы задерживают предполагаемого подозреваемого. Впоследствии основное.hsgi skipping keeping track of it

 and  Elizabeth Wells
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- Правительственные следователи сейчас тщательно изучают город Солинген.

После нападения с ножом в Солingen, которое привело к трем жертвам, Федеральное расследование рассматривает подозреваемого по обвинению в убийстве и предполагаемой связи с террористической группой "Исламское государство" (ИГ). Представитель главного немецкого прокурора сообщил агентству новостей в Карлсруэ. Ранее Федеральное расследование взяло на себя расследование из рук местных властей. Согласно полицейским записям, 26-летний подозреваемый сдался следственным органам в субботу вечером. 26-летний подозреваемый взял на себя ответственность за нападение. Дело этого человека тщательно изучается.

В пятницу вечером, во время празднования 650-летия Солingen - "Фестиваля многообразия", неизвестный нападавший нанёс удары ножом случайным прохожим. Трагически погибли двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина. Eight человек получили ранения, четверо из них тяжёлые. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение, но правоохранительные органы ещё не предоставили подтверждения религиозной мотивации.

Прокурор: не исключается террористический мотив

Министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС) заявил в субботу вечером, что обыск в приюте для беженцев был связан с вновь оцененной информацией. "Но это не то, чего мы хотели. Мы весь день преследовали горячий след." Этот след привел к результату. "Человек, которого мы преследовали весь день, сейчас у нас в руках." Рёль выразил "глубокое подозрение" в отношении этого человека.

Ведущий старший прокурор Маркус Касперс поделился своими соображениями о фоне нападения на пресс-конференции в Вуппертале в субботу днем. "На данный момент мы не нашли мотива. Но учитывая весь контекст, мы не можем исключить первоначальное подозрение на террористический мотив".

Заявление полиции

Федеральная прокуратура, также известная как "Комиссия", пристально следит за делом из-за первоначального подозрения на террористический мотив. После ареста подозреваемого "Комиссия" продолжит тщательное расследование, чтобы установить истинную причину нападения.

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