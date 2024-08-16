Правительственные саммиты достигли соглашения по бюджету

В течение недель правительство, управляемое светофорами, спорило о пробелах в проекте бюджета на 2025 год. Теперь лидеры правительства достигли соглашения - буквально перед истечением срока.

Главы федерального правительства согласовали мосты для преодоления финансирования в федеральном бюджете на 2025 год. Об этом объявил официальный представитель правительства Штефан Хебestreит. Это должно облегчить своевременное представление проекта закона о бюджете в Бундестаг и Бундесрат сегодня.

По данным Федерального министерства финансов, в федеральном бюджете все еще оставалась брешь в пять миллиардов евро. Федеральный канцлер Олаф Шольц, министр финансов Кристиан Линднер и министр экономики Роберт Хабек обсуждали ее закрытие. Лидер СДПГ Сакка Эскен установила срок для достижения соглашения на этой неделе.

Соглашение о бюджетной политике предусматривает преодоление пяти миллиардов евро финансирования в федеральном бюджете на 2025 год, как это обсуждалось Федеральным канцлером Олафом Шольцем, министром финансов Кристианом Линднером и министром экономики Робертом Хабеком. Это решение в бюджетной политике позволяет своевременно представить проект закона о бюджете в Бундестаг и Бундесрат.

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