- Правительственные органы как на национальном, так и на региональном уровнях стремятся защитить верфь Meyer.

Канцлер Олаф Шольц пообещал оказать помощь находящейся в затруднительном положении верфи Meyer-Werft в Папенбурге, заявив: "Пока мы все работаем сообща – а я убежден, что так и будет – правительство также внесет свою лепту в решение проблемы". Он сделал это заявление на собрании в Папенбурге в четверг, отметив, что хотя детали еще предстоит уточнить, и одобрение Бундестага и Еврокомиссии еще не получено, правительство все же внесет свой вклад в решение. "Мы не бросим Meyer Werft на произвол судьбы", – заверил Шольц. Он назвал верфь "производственным шедевром" и критически важной для морской промышленности Германии, считая, что это ускорит одобрение Еврокомиссией правительственных субсидий. "Я убежден: Meyer Werft останется в Папенбурге. На вас моя поддержка", – подчеркнул канцлер. Ранее министр экономики Роберт Хабек также выразил оптимизм в отношении выживания верфи.

Поддержка верфи Meyer-Werft со стороны государства и местных властей

Глава Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил на встрече: "Финишная черта еще не видна", но команда усердно работает над окончательным решением. "Мы планируем масштабное вмешательство", – сказал он, имея в виду участие Нижней Саксонии, но не назвал конкретных цифр. Он описал его как самое крупное вмешательство, которое когда-либо предпринималось государством для спасения бизнеса. "Мы стоим плечом к плечу с Meyer Werft", – подчеркнул Вайль. Он похвалил стратегию спасения как достойную похвалы.

Уверенность канцлера в том, что "мы не бросим Meyer Werft на произвол судьбы", укрепляет обязательства Комиссии, так как она должна одобрить правительственные субсидии для спасения верфи. Заявление главы Нижней Саксонии о "масштабном вмешательстве" также предполагает участие Комиссии, так как финансовую помощь регулируют правила ЕС.

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