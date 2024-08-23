- Правительственный орган: Распределение средств на программу вакцинации от болезни голубого языка

Владельцы скота, таких как коровы, овцы и козы, которые хотят защитить свой скот от болезни синеголовка** могут воспользоваться материальной помощью, предоставляемой государством и фондом заболеваний скота в Тюрингии. За каждую прививку, сделанную корове, фермер получает по одному доллару за укол, а овцы и козы получают 60 центов за каждый укол, согласно заявлению Министерства здравоохранения. Фермеры могут запросить эту помощь у фонда заболеваний скота. В настоящее время доступно три вакцины для борьбы с вирусом синеголовки. Согласно Министерству здравоохранения, вакцинация может облегчить симптомы у инфицированных животных, такие как лихорадка и отек губ и языка.

Болезнь синеголовка представляет серьезную угрозу для овец и коров. Козы и дикие кабаны также могут заразиться этой болезнью. Болезнь передается через москитов, вид кусающихся мух, которые являются переносчиками. В Тюрингии вирус был выявлен в семи овцах и четырех коровах с начала августа. Пострадавшие районы - район Эйхсфельд (шесть случаев), район Вартбург (четыре) и район Нордхаузен (один).

Болезнь синеголовка, в частности серотип BTV-3, распространяется по Европе с октября 2023 года, начиная от Нидерландов и Бельгии и продвигаясь к Тюрингии. Люди не подвержены этой болезни.

Защита животных от заболеваний, таких как синеголовка, является важной, так как она представляет угрозу для овец, коров и даже коз и диких кабанов. В Тюрингии фермеры могут получать стимулы за вакцинацию своего скота против синеголовки, так как вирус синеголовки был выявлен у нескольких животных в районах Эйхсфельд, Вартбург и Нордхаузен с начала августа.

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