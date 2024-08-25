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Правительственный орган, ответственный за борьбу с терроризмом, проводит расследование.

 and  Christian Meier
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Лицо под следствием в BGH в Карлсруэ в воскресенье
Лицо под следствием в BGH в Карлсруэ в воскресенье

Правительственный орган, ответственный за борьбу с терроризмом, проводит расследование.

Исламская экстремистская группировка IS взяла на себя ответственность за нападение в пятницу, в результате которого погибли трое и восемь человек получили ранения, требующие медицинской помощи. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) заявил о намерении тщательно расследовать это заявление, признав его возможную достоверность, но отметив, что оно также может быть fabriкацией.

Подозреваемый в нападении активно разыскивался до инцидента. Подозреваемый был доставлен в Федеральный верховный суд (BGH) в Карлсруэ в воскресенье для допроса ответственным судьей.

Рёль раскрыл, что подозреваемый проживал в приюте для беженцев, расположенном недалеко от места преступления в центре города Солінген. Он был главным подозреваемым, заявил Рёль, поскольку были признаки его причастности, а также найдены доказательства.

Спорные СМИ сообщали, что подозреваемого планировали депортировать в прошлом году. Его заявление на убежище якобы было отклонено, а Bild, Welt и Süddeutsche Zeitung сообщали, что его планировали депортировать в Болгарию, где он вошел в ЕС. Первоначальные попытки скрыться от властей окончились, и после истечения срока экстрадиции ему была предоставлена временная защита, согласно сообщениям.

Перед арестом подозреваемого ИГ взяло на себя ответственность за инцидент с ножевым ранением через свой официальный пропагандистский канал Амак, распространенный через сервис Telegram. По их утверждению, нападение якобы было направлено против группы христиан в городе Солінген, Германия, и было совершено "воином ИГ" в качестве мести за притеснение мусульман во всем мире.

Погибли женщина в возрасте от 56 до 67 лет и двое мужчин, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, из которых четверо первоначально требовали неотложной помощи. К воскресенью состояние жертв улучшилось, четверо выздоравливали, и все пациенты, по словам лечащих врачей, должны полностью восстановиться.

В Солінгене в воскресенье прошли memorial-службы в память о погибших, а в субботу вечером на Neumarkt в Солінгене состоялось memorial-мероприятие, на котором присутствовали федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) и министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС). В регионе были отменены несколько публичных мероприятий, а на воскресенье было назначено внеочередное заседание кабинета в Дюссельдорфе.

В ходе событий, предшествовавших аресту подозреваемого, в субботу был задержан еще один мужчина в приюте для беженцев в Солінгене. Кроме того, 15-летний подросток был задержан в субботу утром, у которого, как считается, были связи с главным подозреваемым, оба были идентифицированы как свидетели в полицейских отчетах.

Инцидент вызвал широкое возмущение в Германии и спровоцировал политические дебаты о запрете ножей и иммиграционной политике. Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) осудил инцидент как "шокирующее событие", а президент Франк-Вальтер Штайнмайер echoed его слова. Объявив твердую приверженность борьбе с исламским терроризмом, федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) заявила о намерении "вести ее с необходимой строгостью".

Согласно сообщениям СМИ, главного подозреваемого, которого называют Исса Х., обвиняют в том, что он случайно, но целенаправленно напал на посетителей фестиваля. После своего побега он смог избежать захвата в течение примерно 24 часов, прежде чем его обнаружили прячущимся во дворе. Во время побега он якобы избавился от своей окровавленной куртки и удостоверения личности. Полиция опознала его, обнаружив выброшенные вещи.

Акт насилия, совершенный подозреваемым, был описан как более смертоносный из-за числа погибших и серьезных ранений. Несмотря на первоначальные планы депортировать его, подозреваемый получил временную защиту до своего ареста.

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