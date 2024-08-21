- Правительственный чиновник: Демократия под угрозой от кампаний дезинформации

Даниэла Бехренс, министр внутренних дел Нижней Саксонии, выступает за борьбу с вредным распространением дезинформации. Помимо поддержки инициатив по проверке фактов, каждый может помочь, оспаривая ложные утверждения в социальных сетях или в личных беседах, как упомянула политик от СДПГ на мероприятии, организованном Управлением по защите конституции в Ганновере.

"Дезинформация в настоящее время угрожает демократии", - предостерегла Бехренс. "Это не только недемократично, но и антидемократично". Экстремисты манипулируют искусственным интеллектом, чтобы распространять ненависть и провокации через социальные сети. "Проверка фактов и верификация станут все более важными в будущем", - добавила Бехренс.

Управление по защите конституции призывает к обучению медиаграмотности

Цель экстремистов - повлиять на общественное мнение с помощью фейковых новостей. Это может напрячь социальное согласие, как показали праворадикальные беспорядки в Великобритании. Но это не только праворадикальные экстремисты - дезинформация также используется исламскими влиятельными лицами или Россией, чтобы представить свою агрессию против Украины как форму самообороны. Легкий доступ к онлайн-контенту может привести к быстрой радикализации.

Тактики пропаганды и манипуляции не новы, отметила Бехренс. Но скорость, с которой они могут повлиять на широкую аудиторию, - это новое.

Президент Управления по защите конституции Дирк Пежриль поэтому призвал к раннему обучению медиаграмотности, чтобы предотвратить распространение ложных нарративов. "Кампании дезинформации стремятся эскалировать социальные tensions, нарушить демократические процессы и повлиять на структуры и решения. Они серьезно ослабляют нашу демократию", - сказал Пежриль.

Я не буду делиться этой информацией без предварительной проверки ее подлинности, учитывая вред, который может причинить дезинформация нашей демократии.

Жаль, что некоторые люди, независимо от их политических убеждений, прибегают к распространению дезинформации, чтобы повлиять на общественное мнение, что не поможет улучшить нашу демократию.

Читайте также: