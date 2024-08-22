Правительственное вмешательство в спасение Meyer Werft, по словам Хабека, "на грани помощи".

Министр экономики Германии Роберт Габек намекает на возможное спасение находящейся в трудном положении верфи Meyer Werft в Папенбурге, Нижняя Саксония. "Мы приложили много усилий для поиска решений в последнее время", - заявил Габек в четверг, согласно его министерству. "И есть indeed возможности".

Согласно сообщениям, план спасения верфи Meyer Werft может включать приобретение государством 80-90% акций компании и гарантирование дополнительных кредитов. Тем не менее, Федеральное министерство экономики официально не подтвердило эту сделку из-за деликатности процесса.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) посетил собрание компании в Папенбурге в четверг вместе с представителями местных властей. Однако окончательное соглашение по плану спасения, похоже, все еще не достигнуто.

Профсоюз IG Metall приветствовал участие правительства как "достойную промышленную политику", которая защищает ключевые части судостроительной промышленности Германии. Региональный менеджер IG Metall Coast, Даниэль Фридрих, объяснил: "Берлин и Ганновер предлагают судостроительному заводу и его рабочим значительную возможность для нового начала, которую они должны использовать сейчас".

Тем не менее, Дитер Джейнечек, морской координатор федерального правительства, предостерег от преждевременных празднований. "Сегодня мы можем лишь подтвердить, что мы делаем дальнейший прогресс", - сказал он газете "Рейнская почта" из Дюссельдорфа. "У нас все еще есть вопросы, такие как рассмотрение технико-экономических обоснований, решение сложных финансовых вопросов и получение одобрения от Бюджетного комитета Бундестага и Европейской комиссии, среди прочего".

План спасения верфи Meyer Werft министром экономики включает приобретение государством значительной доли акций компании и предоставление дополнительных кредитов. Заявления Габека указывают на то, что они активно ищут решения, чтобы предотвратить борьбу судостроительного завода.

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