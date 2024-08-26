Позиция лидера необходима для кризисной ситуации в Докленде.

На протяжении более чем десяти лет Ханнес Хелльманн воплощал образ главного полицейского Вольфа Халлера в сериале ZDF "Скорая помощь прибрежная станция". С приближением его 70-летия 25 октября приходит время уйти от этого знакового персонажа. Хелльман официально покидает шоу.

В криминальной драме ZDF "Скорая помощь прибрежная станция" Вольф Халлер был лицом PK 21 в Гамбурге на протяжении многих сезонов. Но эта традиция вот-вот изменится. Актер Ханнес Хелльманн объявил о своем уходе из высоко оцененного телесериала.

По словам представителя ZDF, главный полицейский Вольф Халлер уходит "заслуженно", что является данью уважения персонажу, которого Хелльманн играл с 2007 года, когда сериал насчитывал 18 сезонов. Сам Хелльманн рассказал немецким газетам "Мюнхен Меркурий" и "tz", что решение уйти после замечательного десятилетия "вдохновляющих сотрудничеств с талантливыми коллегами tanto в кадре, сколько и за ним" было непростым, но теперь он чувствует желание "начать все сначала по-новому".

"Приятный прощание"

Новый сезон "Скорая помощь прибрежная станция" выйдет в эфир 26 сентября. Окончательная серия с Вольфом Халлером в роли начальника станции запланирована на февраль 2025 года. Хелльманн сохранил в секрете подробности ухода своего персонажа, но намекнул, что это будет "очень мило, красиво и даже мило". "Я действительно взволнован этим".

Хелльманн присоединился к криминальному сериалу в 2013 году и с тех пор является регулярным участником. Однако некоторые коллеги были частью сериала с самого начала. Например, Санна Энглунд и Рhea Harder-Vennewald играли Мелани Хансен и Франциску Юнг с первого эпизода, как и Фабиан Харлофф в роли доктора Филиппа Хаасе.

Помимо "Скорая помощь прибрежная станция", Хелльманн также появился в многочисленных фильмах и телепроектах с 1990-х годов. Он часто появляется в гостевых ролях в криминальных сериалах ARD "Место преступления" и "Полиция 110".

Персонаж главного полицейского Вольфа Халлера, которого играет Ханнес Хелльманн, был неотъемлемой частью сериала ZDF "Скорая помощь прибрежная станция" в течение 18 сезонов. Несмотря на его уход из шоу, поклонники могут ждать его финальных эпизодов позже в 2024 году.

Телевизионная карьера Хелльманна выходит за рамки "Скорая помощь прибрежная станция", так как он также был постоянным гостем в криминальных сериалах ARD "Место преступления" и "Полиция 110" с 1990-х годов.

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