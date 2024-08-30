- Позиция Флаура по вопросу К остается неопределенной.

Маркус Блюме, министр науки Баварии, считает, что вопрос о выборе кандидата от Союза на пост канцлера еще не решен. "Маркус Зёдер - харизматичная фигура, которая пользуется популярностью во всей стране. Это большое преимущество. CSU может претендовать на пост канцлера, это не подлежит сомнению. Для меня вопрос З-выборов остается открытым", - заявил политический союзник Блюме в интервью "Юддеше Zeitung".

Что касается возможного успеха Союза с кандидатом Зёдером на предстоящих выборах, Блюме сказал: "Это еще не актуальный вопрос". Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что Союз решит свой З-вопрос поздним летом, что охватывает период с сентября по "около октября". Он и Зёдер согласовали этот график. Мерц, председатель ХДС и лидер оппозиции в парламенте, считается фаворитом на эту роль - даже со стороны Зёдера.

С точки зрения Блюме, обе партии обладают "мощными двигателями, способными не только объединить Союз, но и Германию". Когда его спросили, может ли он представить себя в качестве федерального министра, он ответил: "Я принадлежу к Баварии".

В настоящее время под рассмотрением находится кандидатура Маркуса Зёдера на пост канцлера Союза, согласно заявлению политического союзника Блюме. Несмотря на харизму и потенциальную национальную популярность Зёдера, Блюме еще не принял окончательное решение о кандидатуре Союза на пост канцлера, что остается открытым вопросом для него.

Читайте также: