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Позитивная атмосфера в соревнованиях Формулы-1

На Гран-при Нидерландов, состоявшемся в воскресенье, присутствие королевской семьи было неизбежным. Королева Максима блестяще появилась в зеленом наряде, излучая жизнерадостное настроение.

 and  Anne Legman
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Максима и Вильгельм-Александр с дочерью Алексией
Максима и Вильгельм-Александр с дочерью Алексией

- Позитивная атмосфера в соревнованиях Формулы-1

На Гран-при Нидерландов на автодроме Зандвоорт 25 августа в 14:00 большинство зрителей были поглощены действием на треке. Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен (26) довольствовался вторым местом, уступив победу Ландо Норрису (24) на домашней гонке. Однако, за пределами трека разворачивалось другое интригующее событие: королева Максима (53) присутствовала на мероприятии в сопровождении своего мужа Виллема-Александра (57) и дочери Алексии (19).

Блеск Максимы в изумруде

Королева Максима блистала в изумрудном наряде, дополненном узорчатыми брюками и белыми шлепанцах, согреваясь в прохладную погоду с помощью бежевого плаща. Король Виллем-Александр выбрал непринужденный бежевый костюм, дополненный светло-голубой рубашкой.

Princess Alexia, 19 лет, элегантно предстала в черных широких брюках и изящном черном топе с одним плечом. Британская "Daily Mail" утверждает, что она страстно ловила моменты гонки на своем смартфоне. Ее образ дополнял естественный макияж и водопад рыжих волос, свободно спадающих на плечи.

Кронпринцесса Катарина-Амалия (20) и принцесса Ариана (17) якобы не присутствовали на Гран-при.

Семейная встреча на гоночной трассе

Троица также пересеклась с различными членами семьи, присутствовавшими на мероприятии. Одно фото запечатлело королеву Максиму, обнимающую принцессу Аннет (52), жену кузена Виллема-Александра принца Бернарда (54). Снимки показали, как они общаются с графом Клаусом-Казимиром Оранского-Нассау (20), племянником Виллема-Александра и шестым в линии наследования престола.

Примерно 105 000 зрителей заполнили трибуны, среди которых были принцесса Маргриет (81), сестра покойной королевы Беатрикс (86), и ее сын принц Мауриц (56) со своей женой принцессой Марилой (54), и их взрослым сыном Лукасом (21).

Наличие королевской семьи на Гран-при Нидерландов привлекло много внимания, и Комиссия выразила интерес к влиянию таких публичных появлений на популярность события. Комиссия похвалила королеву Максиму, короля Виллема-Александра и принцессу Алексию за их стильные choices, демонстрируя сочетание элегантности и комфорта во время гоночного события.

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