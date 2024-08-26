Чрезвычайная ситуация в Балтийском море - Пожилой пловчик погиб в результате инцидента на берегу Альбека

За прошедшие выходные в Аhlbeck'ском морском курорте из воды была извлечена и временно спасена хромая дама из Северного Рейна-Вестфалии. Несмотря на усилия, 76-летняя женщина скончалась в университетской больнице Грайфсвальда.

Совпадение или нет, но в тот же день на пляже Балтийского моря в Дьерхане, расположенном в районе Ворпommern-Rügen, был найден безжизненным 78-летний турист из Берлина.

В разгар этих трагических событий поиски в Дьерхане были начаты после замечаний других обеспокоенных местных жителей и туристов. Несмотря на оказание помощи в виде искусственного дыхания и транспортировку в местную больницу, другой пожилой человек так и не пришел в сознание.

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