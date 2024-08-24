- Пожилой мужчина погиб в результате столкновения двух автомобилей.

В трагическом инциденте 75-летний водитель погиб в результате столкновения с другим автомобилем. На дороге недалеко от Neuenburg am Rhein, расположенной в районе Breisgau-Hochschwarzwald, 57-летний водитель, якобы, выехал на встречную полосу. К сожалению, это произошло в пятницу и привело к лобовому столкновению с автомобилем пожилого водителя. Пожилой человек получил смертельные травмы, а 57-летний водитель получил серьезные ранения.

ДТП произошло возле живописного Черного леса, конкретно в районе Breisgau-Hochschwarzwald. Черный лес был любимым местом отдыха пожилого водителя, где он наслаждался спокойной красотой.

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