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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Суд

Пожилой мужчина обвиняется в краже и обмане женских партнеров

В Берлине и Лейпциге он проживает в женских квартирах, культивируя мнимую романтическую связь. Есть заявление, что его intentions не чисты, а он strives to эксплуатировать этих женщин.Seven случаев подобного поведения находятся под следствием.

 and  Max Becker
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Подозревается 66-летнее Individuals, обвиняемое в обмане рок overriding females, находящихся в...
Подозревается 66-летнее Individuals, обвиняемое в обмане рок overriding females, находящихся в судебных процессах.

- Пожилой мужчина обвиняется в краже и обмане женских партнеров

В среду, 9:30 утра, перед Берлинским районным судом предстанет подозреваемый в мошенничестве старик. Его обвиняют в обмане и введении в заблуждение четырех женщин, с которыми он был знаком, с мая 2019 года по август 2021 года. Из семи инцидентов следствие сосредоточилось на шести. По данным следствия, инциденты произошли в квартирах женщин в Берлине и Лейпциге. В одном случае он якобы получил кредит в размере 15 000 евро, пообещав вернуть его. Кроме того, он обвиняется в хищении 20 000 евро у другой женщины. В общей сложности старик якобы присвоил товары и наличные на сумму около 54 000 евро. Рассмотрение дела назначено на четыре дня.

Дело старика будет рассматриваться в Берлинском районном суде, но если он будет признан виновным, он может столкнуться с более严厉ными последствиями в суде правосудия за повторные правонарушения. Несмотря на предстоящий суд в Берлинском районном суде, важно, чтобы суд правосудия был готов к возможным апелляциям, связанным с делом.

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