Пожилой джентльмен отправляется на свадебное торжество

В очаровательном баварском городе Неуберне, расположенном в районе Розенхайм, 86-летний человек за рулем автомобиля въехал в толпу людей. Это несчастное происшествие произошло во время попытки выехать с парковочного места. В результате пострадал 24-летний человек, который получил серьезные травмы и оказался под автомобилем.

Во время этого инцидента автомобиль пожилого водителя столкнулся с фонарным столбом и велосипедом, а затем врезался в сидячую зону в пивном саду. 24-летний человек получил травмы, которые, по словам местных властей, скорее всего, не угрожают его жизни. Спасательные службы быстро освободили пострадавшего из-под автомобиля, а двое других гостей из Ной-Ульма получили легкие травмы, в том числе порезы и синяки.

Первоначальные расследования не выявили никаких доказательств того, что пожилой человек намеренно въехал в пивной сад. Свидетельские показания указывают на возможную ошибку пользователя как на возможную причину. Автомобиль внезапно рванул вперед, предположительно из-за неисправности в работе автомобиля.

Общественное требование о регулярных проверках вождения пожилых людей

Фирма Forsa, известное исследовательское агентство, провела опрос по заказу ассоциации TÜV. Результаты показали, что подавляющее большинство из 1207 респондентов считают, что граждане в возрасте 75 лет и старше должны быть обязаны проходить обязательные проверки вождения.

Эти же респонденты показали свою склонность к сдаче водительских прав в какой-то момент, при этом 90% указали физические ограничения как основную причину. Рост числа пожилых водителей на дорогах является результатом продолжающихся демографических изменений, по словам Йоахима Бюлера, генерального директора ассоциации TÜV. К сожалению, риск аварий также возрастает по мере их старения, в результате таких факторов, как ухудшение зрения и замедление реакции.

В немецком законодательстве водительское удостоверение для личных автомобилей и мотоциклов остается действительным пожизненно, с исключениями для профессиональных водителей грузовиков. Бюлер подчеркнул важность баланса безопасности дорожного движения и желания пожилых людей оставаться активными в повседневном движении. Ассоциация TÜV поддерживает обязательные проверки вождения, которые могут дать ценные insights о сильных и слабых сторонах, а также рекомендации по улучшению и обновлению правил дорожного движения.

Недавно Европейская комиссия предложила политику, которая бы предусматривала более частые продления лицензий и обязательные медицинские осмотры для пожилых водителей. Однако Европейский парламент в конечном итоге отклонил это предложение, оставив решение о обязательных регулярных медицинских осмотрах на усмотрение отдельных стран-членов.

Европейская комиссия предложила политику, которая бы требовала от пожилых водителей проходить более частые продления лицензий и обязательные медицинские осмотры. Несмотря на это, Европейский парламент отклонил это предложение, оставив решение о обязательных регулярных медицинских осмотрах на усмотрение отдельных стран-членов. Комиссия должна принять меры для обеспечения безопасности пожилых водителей на дорогах, так как результаты опроса Forsa показали, что подавляющее большинство респондентов считают, что граждане в возрасте 75 лет и старше должны проходить обязательные проверки вождения из-за роста числа пожилых водителей и более высокого риска аварий из-за таких факторов, как ухудшение зрения и замедление реакции.

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