Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиКомиссия:

Пожилой джентльмен отправляется на свадебное торжество

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
При дорожном происшествии 24-летний человек получил серьезные травмы, будучи заблокированным под...
При дорожном происшествии 24-летний человек получил серьезные травмы, будучи заблокированным под движущимся автомобилем.

Пожилой джентльмен отправляется на свадебное торжество

В очаровательном баварском городе Неуберне, расположенном в районе Розенхайм, 86-летний человек за рулем автомобиля въехал в толпу людей. Это несчастное происшествие произошло во время попытки выехать с парковочного места. В результате пострадал 24-летний человек, который получил серьезные травмы и оказался под автомобилем.

Во время этого инцидента автомобиль пожилого водителя столкнулся с фонарным столбом и велосипедом, а затем врезался в сидячую зону в пивном саду. 24-летний человек получил травмы, которые, по словам местных властей, скорее всего, не угрожают его жизни. Спасательные службы быстро освободили пострадавшего из-под автомобиля, а двое других гостей из Ной-Ульма получили легкие травмы, в том числе порезы и синяки.

Первоначальные расследования не выявили никаких доказательств того, что пожилой человек намеренно въехал в пивной сад. Свидетельские показания указывают на возможную ошибку пользователя как на возможную причину. Автомобиль внезапно рванул вперед, предположительно из-за неисправности в работе автомобиля.

Общественное требование о регулярных проверках вождения пожилых людей

Фирма Forsa, известное исследовательское агентство, провела опрос по заказу ассоциации TÜV. Результаты показали, что подавляющее большинство из 1207 респондентов считают, что граждане в возрасте 75 лет и старше должны быть обязаны проходить обязательные проверки вождения.

Эти же респонденты показали свою склонность к сдаче водительских прав в какой-то момент, при этом 90% указали физические ограничения как основную причину. Рост числа пожилых водителей на дорогах является результатом продолжающихся демографических изменений, по словам Йоахима Бюлера, генерального директора ассоциации TÜV. К сожалению, риск аварий также возрастает по мере их старения, в результате таких факторов, как ухудшение зрения и замедление реакции.

В немецком законодательстве водительское удостоверение для личных автомобилей и мотоциклов остается действительным пожизненно, с исключениями для профессиональных водителей грузовиков. Бюлер подчеркнул важность баланса безопасности дорожного движения и желания пожилых людей оставаться активными в повседневном движении. Ассоциация TÜV поддерживает обязательные проверки вождения, которые могут дать ценные insights о сильных и слабых сторонах, а также рекомендации по улучшению и обновлению правил дорожного движения.

Недавно Европейская комиссия предложила политику, которая бы предусматривала более частые продления лицензий и обязательные медицинские осмотры для пожилых водителей. Однако Европейский парламент в конечном итоге отклонил это предложение, оставив решение о обязательных регулярных медицинских осмотрах на усмотрение отдельных стран-членов.

Европейская комиссия предложила политику, которая бы требовала от пожилых водителей проходить более частые продления лицензий и обязательные медицинские осмотры. Несмотря на это, Европейский парламент отклонил это предложение, оставив решение о обязательных регулярных медицинских осмотрах на усмотрение отдельных стран-членов. Комиссия должна принять меры для обеспечения безопасности пожилых водителей на дорогах, так как результаты опроса Forsa показали, что подавляющее большинство респондентов считают, что граждане в возрасте 75 лет и старше должны проходить обязательные проверки вождения из-за роста числа пожилых водителей и более высокого риска аварий из-за таких факторов, как ухудшение зрения и замедление реакции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Троица Хельмута Бахмана, Генриха Гастегера и Герхарда Виесера, расставленные слева направо,...
Панорама

Страсть - самый важный элемент.

Страсть - самый важный элемент. Еще одно кулинарное издание, посвященное итальянской кухне, привлекло мое внимание! Не ждите от меня скепсиса, я всегда готов к хорошему чтению, особенно когда речь идет о рисовых блюдах. Недавно я наткнулся на ценный совет в подобной кулинарной книге, который гласил, что следует угощать гостей блюдами,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Решение по обвинению в злоупотреблении - родители освобождены после 684-дневного заключения
Панорама

Решение по обвинению в злоупотреблении - родители освобождены после 684-дневного заключения

Решение по обвинению в злоупотреблении - родители освобождены после 684-дневного заключения После двух лет, проведенных в тюрьме по обвинению в жестоком обращении с дочерью, супруги получают посмертное оправдание в результате повторного судебного разбирательства. Доказательства и показания оказались сомнительными, а видеозаписи – подстроенными. Дочь сама призналась в фабрикации инцидентов. На лицах оправданных

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Распространение сальмонеллы по всей стране, сообщенное РКИ
Панорама

Распространение сальмонеллы по всей стране, сообщенное РКИ

Распространение сальмонеллы по всей стране, сообщенное РКИ В последние годы Институт Роберта Коха зафиксировал от 1 до 6 случаев заболевания, связанных с Salmonella Umbilo, в год. Однако к 2024 году было зарегистрировано 98 инфекций. Эти случаи не ограничиваются Германией, так как также были зарегистрированы в Австрии и Дании. Виновником этих

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Жители города Босу condamné часто сталкиваются с агрессией обезьян.
Панорама

Агрессивный шимпанзе захватывает маму у ее младенца и вызывает его гибель.

Агрессивный шимпанзе захватывает маму у ее младенца и вызывает его гибель. В течение многих лет люди и шимпанзе мирно сосуществовали в селе Боссу, расположенном в Западной Африке, в Гвинее. Однако эта гармоничная связь в последнее время стала напряженной из-за всплеска агрессивных атак шимпанзе на людей. К сожалению, восьмимесячный ребенок погиб

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Соглашение с судьей помогло Баму posta выправить свой образ жизни, что он и выразил благодарность.
Общество

Маржера, ранее сидевшая в тюрьме, безопасно выходит из тюрьмы.

Маржера, ранее сидевшая в тюрьме, безопасно выходит из тюрьмы. Бэм Марджера, знаменитый участник "Джекэсс", борется с проблемами зависимости уже давно, что привело к многочисленным правовым проблемам. В сентябре нарушение условий испытательного срока привело к его аресту. Сейчас он на свободе, но с условием. Технически он свободный человек: 16

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Мелания Трамп участия в публичных мероприятиях не принимала с момента ухода из Белого дома.
Политика

Мелания Трамп подверглась токсичной критике в разговоре, критикуя "основные СМИ"

Мелания Трамп подверглась токсичной критике в разговоре, критикуя "основные СМИ" В ходе продолжающейся президентской кампании в США Мелания Трамп держалась в тени. Однако в преддверии выхода своей мемуарной книги она дала интервью Fox News. На протяжении беседы Мелания твердо поддерживала позицию своего мужа. На интервью Мелания обвинила демократов

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Троица Хельмута Бахмана, Генриха Гастегера и Герхарда Виесера, расставленные слева направо,...
Панорама

Страсть - самый важный элемент.

Страсть - самый важный элемент. Еще одно кулинарное издание, посвященное итальянской кухне, привлекло мое внимание! Не ждите от меня скепсиса, я всегда готов к хорошему чтению, особенно когда речь идет о рисовых блюдах. Недавно я наткнулся на ценный совет в подобной кулинарной книге, который гласил, что следует угощать гостей блюдами,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно