Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Харбург

Пожилой человек погиб в гавани Эльбы.

Ожидаемый владелец лодки не вернулся домой в назначенное время. В ходе утренней проверки спасатели находят его рядом сettelb'ai aa kcalodos

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Старик умирает трагической смертью, утонув в порту
Старик умирает трагической смертью, утонув в порту

- Пожилой человек погиб в гавани Эльбы.

Поисково-спасательные команды обнаружили 73-летнего мужчину в гавани Драгэ/Эльбсторф, расположенной в районе Харбург. Его жена связалась с властями утром в понедельник, сообщив, что он пропал без вести после их последнего разговора в воскресную ночь. По-видимому, он отправился на своей лодке в гавань поздним вечером и не вернулся домой.

После того, как жена искала его ранним утром и обнаружила лодку брошенной на пристани, она связалась с властями. Была проведена совместная операция с несколькими службами экстренной помощи, сосредоточенная на гавани. При помощи sonar-лодки было обнаружено подозрительное отклонение на дне гавани, и были вызваны дайверы для расследования. Их осмотр подтвердил находку. Теперь власти в Винсене ведут расследование обстоятельств его гибели. На данный момент их выводы указывают на несчастный случай.

Вызов о помощи был сделан властям в районе Харбург. Несмотря на масштабные поисковые efforts в гавани Драгэ/Эльбсторф, расположенной в районе Харбург, на обнаружение пропавшего мужчины ушло несколько часов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Федеральные земли Германии

Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении
Федеральные земли Германии

Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бамберг Баскетс решают вопрос с травмой Брендана Хорватха. В команду приходит игрок из Словении. Продолжительность пребывания новичка в Бамберге пока неясна.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно