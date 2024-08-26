- Пожилой человек погиб в гавани Эльбы.

Поисково-спасательные команды обнаружили 73-летнего мужчину в гавани Драгэ/Эльбсторф, расположенной в районе Харбург. Его жена связалась с властями утром в понедельник, сообщив, что он пропал без вести после их последнего разговора в воскресную ночь. По-видимому, он отправился на своей лодке в гавань поздним вечером и не вернулся домой.

После того, как жена искала его ранним утром и обнаружила лодку брошенной на пристани, она связалась с властями. Была проведена совместная операция с несколькими службами экстренной помощи, сосредоточенная на гавани. При помощи sonar-лодки было обнаружено подозрительное отклонение на дне гавани, и были вызваны дайверы для расследования. Их осмотр подтвердил находку. Теперь власти в Винсене ведут расследование обстоятельств его гибели. На данный момент их выводы указывают на несчастный случай.

Вызов о помощи был сделан властям в районе Харбург. Несмотря на масштабные поисковые efforts в гавани Драгэ/Эльбсторф, расположенной в районе Харбург, на обнаружение пропавшего мужчины ушло несколько часов.

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