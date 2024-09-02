Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)

Ранним утром в станцию ​​Сарштедта, город в Нижней Саксонии, были вызваны экстренные службы. По прибытии они обнаружили мужчину, предположительно около 61 года, в критическом состоянии с подозрением на ножевые ранения. К сожалению, он скончался на месте. Преступник все еще на свободе, но следователи имеют улики, которые могут привести к его идентификации.

Крупный инцидент на железнодорожном вокзале - 61-летний мужчина скончался в результате подозрительного ножевого ранения в Сарштедте, Нижняя Саксония. Инцидент произошел около 10 часов утра на Bahnhofstraße, что привело к его смерти на месте, как подтвердил представитель полиции. Газета "Бильд" сообщает, что жертва имела multiculturalное происхождение.

Множество экстренных служб прибыли в район пострадавшей железнодорожной станции. Расследования указывают на потенциального подозреваемого, которого сейчас преследуют всеми доступными средствами, в том числе с помощью авиационного подразделения.

Подозреваемый описан как примерно 1,80 метра ростом, со светлыми волосами, обычно носящий черную футболку, джинсы и возможно бежевую куртку.

Полиция призывает всех, кто имеет относящуюся к делу информацию, выступить вперед. Причины и точные обстоятельства преступления все еще не ясны, и расследование по делу об Attempted Homicide уже начато, а специальное расследование по убийству было установлено.

Нет никаких сообщений о возможной мотивации или связи между подозреваемым и жертвой. Однако представитель полиции упомянул, что на данный момент "нет признаков террористической связи".

Последнее фатальное ножевое нападение в Сольingen вызвало широкие дискуссии, в том числе о расширении запрета на ношение ножей в общественных местах. Дискуссии будут сосредоточены на депортации отказавших в убежище в их страны, борьбе с исламским экстремизмом и контроле над оружием, с учетом предложений от штатов и Союза. В пятницу самолет с 28 афганскими преступниками вылетел из Лейпцига в Кабул. Первая депортация в Афганистан после захвата талибами была подготовлена в течение двух месяцев.

В свете недавних событий были призывы ужесточить правила ношения ножей после еще одного фатального ножевого нападения. В прошлую неделю самолет перевез 28 афганских преступников из Лейпцига, что стало первой депортацией после захвата талибами. Возвращаясь к первоначальной трагедии, расследование продолжается для определения мотива и любой связи между подозреваемым и жертвой ножевых атак на железнодорожном вокзале Сарштедта.

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