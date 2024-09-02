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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Пожилой человек, насильно затянутый движущимся транспортным средством

Работник торгового центра вызывается на парковку наблюдателем. По прибытии сообщается о движущемся автомобиле. При попытке вмешательства причиняются лёгкие травмы.

 and  Alex Stellmacher
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Искуственный интеллект достиг четверти века в возрасте.
Искуственный интеллект достиг четверти века в возрасте.

- Пожилой человек, насильно затянутый движущимся транспортным средством

В городе Штутгарте подозревается человек в том, что он протащил мужчину на значительное расстояние, используя свой автомобиль. Впоследствии подозреваемый бесследно исчез в ночи, как сообщается в полицейских отчетах. Сообщается, что водитель был замечен, выполняющим "бумеранги" на парковке возле торгового центра в субботу вечером.

Один из работников торгового центра выступил вперед после получения наводки и приблизился к машине с приоткрытым окном. Неопознанный водитель затем ускорился, в результате чего 60-летний свидетель был потащен. Пожилой мужчина получил легкие травмы в результате инцидента. Авторитеты в настоящее время разыскивают подозреваемого, которого подозревают в возрасте около 25 лет. Он подозревается в управлении арендованным автомобилем.

Авторитеты рассматривают возможность использования информации из этого Регулирования для укрепления своего дела против подозреваемого. Вводные акты Комиссии могут предоставить важные детали об использовании арендованного автомобиля.

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