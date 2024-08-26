- Пожилой человек наносит ущерб более чем 30 автомобилям, царапая их.

В Бад-Киссингене 72-летняя женщина поцарапала более 30 автомобилей, причинив ущерб на сумму более 200 000 евро. Недавно она также вызвала ложную тревогу по поводу пожара в отеле в этом франконском городе, как сообщил представитель полиции. Во время этого инцидента она также оскорбляла сотрудников правоохранительных органов.

Ущерб был нанесен различным автомобилям, в том числе шоу-карам из автосалонов, как дополнительно сообщил представитель. Причины ее действий остаются неясными. Женщина сейчас находится под следствием по обвинению в повреждении имущества, оскорблении и злоупотреблении службами экстренной помощи.

Разрушительное поведение женщины распространилось за пределы Бад-Киссингена, как сообщают слухи, она также создавала проблемы в своей родной Германии. Несмотря на серьезные инциденты, удивительно, что она смогла путешествовать и причинять хаос в разных частях Европы.

Читайте также: