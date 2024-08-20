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Федеральные земли ГерманииНовостиЖелезнодорожные

Пожилой человек, 86 лет, падает на рельсы и его спасают.

Наблюдатель спас пожилого человека, упавшего вблизи от Ганновера, всего за мгновение до прибытия поезда S-Bahn. Водитель поездаagensily применил тормоза, предотвратив столкновение. Обратите внимание, что пожилой человек был под воздействием, ему было 86 лет.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Старик упал в траншею с путями в Ганновере, был спасён в возрасте 87 лет.
Старик упал в траншею с путями в Ганновере, был спасён в возрасте 87 лет.

- Пожилой человек, 86 лет, падает на рельсы и его спасают.

Прохожий спас 86-летнего пожилого господина от падения на железнодорожные пути в районе Ганновера всего за секунды до того, как на него мог наехать проходящий поезд. По данным федеральной полиции, машинист поезда заметил дуэт на путях и сразу же применил экстренное торможение. 62-летний прохожий затем успешно помог пожилому мужчине выбраться с путей. Область была мгновенно закрыта, и были вызваны власти.

Это происшествие произошло на станции Kirchdorf am Deister, которая является частью района Barsinghausen. 86-летний мужчина, получивший незначительные травмы, имел содержание алкоголя в крови 1.35 промилле. Проводятся расследования, чтобы определить, был ли алкоголь причиной его падения. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за опасное вмешательство в дорожное движение.

Также пострадал и герой-спаситель, получивший легкие ранения на руке. Оба человека были доставлены в больницу для медицинского осмотра. Железнодорожные пути были полностью заблокированы в течение примерно часа, что привело к сбоям в расписании поездов.

По счастливой случайности, пожилой мужчина упал на железнодорожные пути на станции Kirchdorf am Deister, которая является частью района Barsinghausen. После инцидента область вокруг путей была закрыта из-за беспорядка и необходимости тщательной уборки.

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