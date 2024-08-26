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Федеральные земли ГерманииНовостиСельское хозяйство

Пожилой человек 82 года погиб в аварии на тракторе

 and  Grigoriy Williams
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Спасатель подтвердил смерть 82-летнего человека, погибшего под обошедшим его трактором.
Спасатель подтвердил смерть 82-летнего человека, погибшего под обошедшим его трактором.

- Пожилой человек 82 года погиб в аварии на тракторе

82-летний человек скончался в результате инцидента с его трактором в регионе Обербергишер. Полицейские сообщили, что произошло серьезное происшествие. Пожилой человек, по-видимому, управлял своим трактором в хорошо определенной лесной области возле Вальдбрёля в воскресенье. Причины, по которым он потерял контроль над массивной машиной, не полностью понятны, но это привело к тому, что трактор перевернулся на неровной местности, зажав его под собой. Его заметили свидетели вечером, но, к сожалению, медицинский работник мог только констатировать его смерть.

Трагедия произошла в лесной области, популярной среди сельскохозяйственных работ, где пожилой человек часто работал на своем тракторе. Несмотря на его богатый опыт в сельском хозяйстве, непредсказуемый рельеф леса, по-видимому, способствовал инциденту.

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