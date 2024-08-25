- Пожилой человек, 58 лет, утонул в воде в озере недалеко от Гандэркезе.

58-летний мужчина утонул во время катания на sup-доске на озере Фалькенштайн, расположенном в Гандеркизее. Он был на воде со своей 49-летней спутницей, и оба неудачно упали в воду, как сообщают власти. Женщине удалось остаться на плаву.

Пожарные, спасатели ДLRG и водолазная команда из пожарной части Ольденбурга быстро отреагировали на инцидент. Они выслали лодки и водолазов на поиски пропавшего мужчины. После тщательных поисков 58-летнего мужчину нашли и доставили на берег. К сожалению, медики не смогли вернуть его к жизни.

Духовные советники оказали поддержку женщине, другим отдыхающим на пляже и первым прибывшим на место. В операции было задействовано около 70 сотрудников экстренных служб, которая продолжалась примерно два часа.

Команды пожарных из пожарной части Ольденбурга сыграли решающую роль в спасательной операции, выслав лодки и водолазов на поиски пропавшего мужчины. Несмотря на их усилия, пожарным не удалось вернуть к жизни 58-летнего мужчину после того, как его нашли в воде.

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