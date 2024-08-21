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Пожилая женщина задержана и увезена: 53-летний подозреваемый задержан

В районе Саар-Пфальц мужчина находится под следствием после того, как якобы сбил 87-летнюю пенсионерку на своем автомобиле и уехал, оставив ее в критическом состоянии на тротуаре, что в итоге привело к ее смерти.

 and  Melissa Williams
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На месте февральской аварии трагически погиб старик.
На месте февральской аварии трагически погиб старик.

- Пожилая женщина задержана и увезена: 53-летний подозреваемый задержан

Следуя за смертью пожилой женщины в результате наезда и оставления места происшествия в районе Саарпфальц, расследование ведется в отношении 53-летнего мужчины. Он подозревается в наезде на 87-летнюю пожилую женщину в Мандельбахтале и оставлении места происшествия, как сообщает прокуратура Саарбрюккена.

Подозреваемый обвиняется в умышленном убийстве и оставлении места происшествия. В настоящее время он не находится под стражей. Изначально об инциденте сообщалось в газете "Саарбрюккен".

Пожилая женщина переходила дорогу у въезда в город в феврале, когда на нее наехал автомобиль, как сообщает полиция. В результате удара она была отброшена на тротуар, где, как утверждается, водитель оставил ее. Позже она была найдена проезжающими водителями, которые пытались реанимировать ее, но, к сожалению, она скончалась на месте.

Расследование смерти пожилой женщины включает в себя обвинения в наезде и оставлении места происшествия. 53-летний подозреваемый также обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

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