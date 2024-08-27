- Пожилая женщина получила тяжелые травмы в результате столкновения

63-летний водитель получил серьезные травмы в результате лобового столкновения с другим автомобилем в районе Рейн-Неккар. 65-летняя женщина получила незначительные травмы, как сообщили власти. Оба были доставлены в больницу.

По предварительным данным, 63-летний водитель неожиданно выехал на встречную полосу во время поворота направо, что привело к лобовому столкновению с автомобилем 65-летней женщины. В результате аварии машина оказалась на травяном газоне.

Предварительная оценка ущерба составила около 30 000 евро. Дорога окружного значения 4160 была временно закрыта в течение примерно трех с половиной часов из-за этого инцидента. Полиция подозревает, что 63-летний водитель мог быть "под действием лекарств". В связи с этим была проведена кровь на анализ.

Авария привела к значительному ущербу обоим автомобилям, оцениваемому примерно в 30 000 евро. К сожалению, подобные аварии часто приводят к серьезным последствиям, как продемонстрировали серьезные травмы 63-летнего водителя.

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