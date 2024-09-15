Пожилая пара в споре с оператором тяжелого транспортного средства

Молодые водители часто подвергаются критике за потерю эмоционального контроля во время вождения. После дорожного инцидента в Баден-Вюртемберге спор между тремя пожилыми водителями escalated до такой степени, что их навыки вождения теперь подлежат проверке.

После того, как их фургон столкнулся с грузовиком на федеральной дороге в Баден-Вюртемберге, водитель грузовика и супружеская пара на пенсии вступили в жаркий verbal спор. Ситуация escalated до физической драки, как сообщает полиция в Ульме. В результате они могут лишиться водительских прав.

Супружеская пара из Северной Германии якобы ехала по B 30 в направлении Бибераха. Из-за текущих дорожных работ дорога сузилась до одной полосы рядом с выходом Донауштеттен, где и произошло столкновение.

Женщина оказалась в кювете

Водители вышли из своих автомобилей и начали спорить. 77-летний водитель фургона ударил 63-летнего водителя грузовика по лицу. В ответ водитель грузовика ударил головой, в результате чего пожилой мужчина упал на землю. Его 76-летняя жена вмешалась, как сообщается в полицейском отчете. Она ударила водителя грузовика в живот и пнула его ногу. Мужчина ответил, в результате чего жена оказалась в кювете у дороги.

Полиция расследовала ДТП и также изучает вопрос о возбуждении дела об избиении. Они уведомили органы, выдающие водительские права, о участии лиц, которые теперь оценят, пригодны ли они для вождения на общественных дорогах.

Полиция оценила ущерб фургону примерно в 500 евро, а ущерб грузовику был оценен примерно в 2500 евро.

Жаркий спор после дорожного происшествия между водителем грузовика и пожилыми супругами в Баден-Вюртемберге вызвал опасения по поводу их навыков вождения из-за возможной эмоциональной нестабильности, что может привести к потере водительских прав. Физическая драка между двумя водителями во время инцидента еще больше подчеркивает опасности и возможные последствия дорожных происшествий, вызывающих эмоциональные вспышки.

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