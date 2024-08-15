- Пожертвования: немцы заказывают слишком много данных для мобильных телефонов

Если вы ищете тарифный план для мобильной связи от Deutsche Telekom и посетите их веб-сайт, вы увидите пять предложений сразу. Самое дешевое стоит чуть меньше 25 евро в месяц и включает 5 ГБ данных. Следующее стоит 40 евро и предлагает 20 ГБ. Четвертый план, отмеченный как "рекомендуемый", стоит чуть меньше 60 евро в месяц за 80 ГБ данных. В целом, это хорошо описывает текущую ситуацию.

Во-первых, все планы существенно дороже, чем у дисконт-провайдеров. Во-вторых, нет стандартного плана, который бы отвечал средним потребностям немцев. Согласно недавним данным Федерального сетевого агентства (7,2 ГБ) и Ассоциации телекоммуникаций и медиа (VATM, 6,6 ГБ), средний пользователь мобильной связи нуждается примерно в 7 ГБ в месяц для просмотра веб-страниц, прослушивания музыки и просмотра коротких видео. Таким образом, первый план слишком мал, а второй - явно избыточен.

Немцы бронируют 18 ГБ, но используют только 7

Verivox проанализировал, как менялись предложения основных сетевых провайдеров за последние пять лет. В то время как средний доступный объем данных в предлагаемых планах увеличился на 370%, фактическое потребление граждан Германии выросло всего на 164%. Это показывает тенденцию среди сетевых провайдеров предлагать больше данных вместо снижения цен.

С другой стороны, непросвещенные клиенты склонны выбирать средний вариант. Данные Verivox это отражают: "Средний мобильный клиент в настоящее время использует около 7 ГБ мобильных данных", - говорит генеральный директор Verivox Даниэль Пушманн. "Однако наши клиенты забронировали в среднем 18 ГБ у основных провайдеров в первом полугодии 2024 года".

Это также может быть связано с высокими затратами на покупку дополнительных данных, когда они заканчиваются в течение месяца, например, во время отпуска. Однако немцы должны быть более экономными в этом отношении, так как мобильные данные в Германии особенно дороги по сравнению с другими странами. Согласно анализу британского портала сравнения цен Cable.co.uk в 2023 году, Германия занимает 163-е место со средней стоимостью почти 2 евро за ГБ. В Италии (2-е место) это стоит в среднем всего 8 центов, а во Франции - 18 центов.

Нормальный мобильный план не должен стоить больше 10 евро

В течение многих лет защитники потребителей рекомендовали, чтобы нормальный мобильный план в Германии не стоил больше 10 евро. Deutsche Telekom, кажется, согласна, так как предлагает скидочный план с Fraenk за 10 евро. В настоящее время этот план включает 12 ГБ, чего достаточно для большинства пользователей. Единственным минусом является то, что вы не можете звонить за пределами ЕС, Великобритании, Liechtenstein, Норвегии, Исландии и Швейцарии.

Однако есть много доступных альтернатив среди скидочных планов. Например, O2 Telefónica предлагает 10 ГБ за гораздо меньше 10 евро. Хотя скорость загрузки часто медленнее, чем у основных провайдеров, таких как Vodafone и Telekom, она обычно достаточно быстрая, с速度 25-50 Мбит/с.

Сколько данных мне действительно нужно?

Прежде чем оформить заказ, убедитесь, что проверили фактическое использование данных на вашем телефоне. На устройствах Android вы найдете это в "Настройках" -> "Подключения" -> "Использование данных". На iPhone это находится в "Настройках" -> "Мобильные данные". В противном случае, 10 ГБ должно быть более чем достаточно для большинства людей, учитывая средние 7 ГБ (как упоминалось ранее) плюс немного дополнительного пространства.

Экономия может быть существенной, особенно если вы в настоящее время находитесь у одного из основных сетевых провайдеров. "Возможная экономия от переключения на мобильный план с сетевого провайдера на скидочного провайдера составляет около 200 евро в год", - говорит генеральный директор Verivox Даниэль Пушманн.

Два подводных камня: Автоматическое использование данных и увеличение цены после 24 месяцев

При переключении на мобильный план есть две вещи, которые следует учитывать. Во-первых, выбирайте план без автоматического использования данных - или отключайте его сразу после бронирования (если это возможно). В противном случае, как правило, это становится дорогим, если вы превысите согласованный объем данных.

Во-вторых, появляется новая тенденция: около трети планов теперь дороже после минимального срока (часто 24 месяца). Провайдеры надеются, что клиент этого не заметит. Таким образом, лучше выбрать другой план или установить напоминание, чтобы переключиться снова. finally, всегда полезно проверить детали контракта, чтобы убедиться, что план предоставляет все, что вам нужно.

Тариф на мобильную связь, предлагаемый скидочным планом Deutsche Telekom с Fraenk, стоит 10 евро, предоставляя 12 ГБ данных, чего обычно достаточно для большинства пользователей. Однако некоторые доступные альтернативы среди скидочных планов, такие как 10 ГБ за меньше 10 евро у O2 Telefónica, могут предлагать более медленную скорость загрузки, но все же могут соответствовать потребностям большинства пользователей.

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