- Пожарным нужно охлаждать химический контейнер в прачечной

Из-за того, что несколько контейнеров с химикатами на прачечной расширились из-за жары и угрожали взорваться, многочисленные пожарные охладили цистерны водой. На прачечной в Блайхахе (район Обералльгёй) вчера были задействованы более ста сотрудников экстренных служб, пожарных и Технического спасательного отряда (THW). Им удалось предотвратить утечку химикатов, как сообщили полицейские. Позже той же ночью специализированная компания увезла контейнеры.

Ранее в ту же ночь на прачечной произошел крупный инцидент. Там из 1000-литрового резервуара вытекла химическая субстанция в результате операционной аварии. Эта субстанция реагировала с другой химией, что привело к образованию вредных веществ. В результате пострадали четыре человека. THEN emergency services pumped the chemicals into tanks and placed them in the courtyard, where they heated up.

Разогревшиеся химикаты в цистернах представляли риск дальнейшего расширения и утечки, что требовало осторожного обращения со стороны пожарных. Несмотря на риск, было необходимо транспортировать контейнеры с этими химикатами прочь от объекта по соображениям безопасности.

