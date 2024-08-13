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Пожарные сообщают о прогрессе в борьбе с лесными пожарами возле Афин

В борьбе против опасных лесных пожаров на северо-востоке Афин пожарные сообщили о_initial _progress. 'На переднем всем лучше', - заявил председательionsкой пожарной профсоюза Costa Tsigkas в вторник каналу ERA.Several европейских стран Послали подкрепление около 700 греческих пожарных, которые...

 and  Grigoriy Williams
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Пожарные сообщают о прогрессе в борьбе с лесными пожарами возле Афин

Сильные ветры раздули самый сильный пожар этого года. По словам представителя пожарной службы, остаются активные очаги пожара, но нет "особо тревожных" районов.

Пожар начался в воскресенье в Варанаве, примерно в 35 километрах к северу от Афин, и распространился на северо-восточные пригороды Неа Пентели, Палаи Пентели, Патима Халандриу и Вирисила. По данным Национальной обсерватории, на данный момент сгорело 10 000 гектаров. Многие здания и автомобили были разрушены.

Утром во вторник в сгоревшем заводе в Халандри было найдено тело женщины примерно 60 лет. Власти идентифицировали ее как гражданку Молдовы. Она может быть первой жертвой, связанной с пожаром. С начала пожара в воскресенье пострадали не менее 66 человек, в том числе пять пожарных.

На борьбу с пожаром были направлены около 700 пожарных с 200 пожарными машинами и 12 самолетами. Кроме того, ожидается прибытие почти 300 дополнительных пожарных вместе с вертолетами, пожарными машинами и цистернами из Франции, Италии, Чехии, Румынии, Сербии и Турции. Афины ранее запросили помощь и активировали механизм 2001 года ЕС.

Сначала было неясно, будет ли Германия отправлять помощь в регион. Греция запросила специальные пожарные самолеты, вертолеты и несколько наземных единиц, сообщило министерство внутренних дел. Северный Рейн-Вестфалия предложила направить одно из своих пожарных подразделений, но ответа от греческих властей все еще не поступало.

Тысячи людей в столичном регионе были вынуждены покинуть свои дома. Людей разместили в спортивных залах, а животных - в бывшем олимпийском стадионе. Во второй день подряд над большими частями столицы висит плотный дым. Ученые предупреждают о тревожном увеличении опасных частиц в воздухе.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск и вернулся в Афины, где созвал кризисное совещание на вторник. На данный момент он не сделал никаких публичных заявлений о пожарах. После прошлогоднего разрушительного сезона пожаров в прессе erneвленная критика в адрес управления правительства.

В связи с ситуацией в Греции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал глав государств и правительств по всему миру выполнять свои обязательства по борьбе с изменением климата. "Пожары в Греции угрожают жизни и здоровью и крайне тревожны", - написал Тедрос в онлайн-службе X.

После самого теплого зимы, которую когда-либо записывали, июнь и июль также стали самыми жаркими месяцами в истории Греции. Риск пожаров очень высок, с несколькими пожарами, которые вспыхивают ежедневно.

Пожар распространился на северо-восточные районы Неа Пентели, Палаи Пентели и других пригородов. Ожидается, что международная помощь, в том числе вертолеты из стран, таких как Франция, Италия и Турция, поможет бороться с пожарами в этих северо-восточных регионах.

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