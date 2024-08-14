- Пожарные снабжают 4500 кур свежим воздухом

Пожарная команда в Гестланде (район Цюхена) спасла несколько тысяч цыплят из перевернувшегося фургона с живностью, спасая их от жары. Спикер сообщил, что авария произошла в городе Линтиг, где фургон, перевозящий около 4500 цыплят, съехал с дороги. Из-за высоких температур команда спасателей обеспечивала животных свежим воздухом с помощью высокопроизводительных вентиляторов в течение нескольких часов, пока велась работа по спасению.

Фургон, вызваввший аварию, был из Нижней Саксонии, как указано в его регистрационных данных. После успешного спасения цыплят их вернули на свою ферму, расположенную в Нижней Саксонии.

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