Пожарные продолжают бороться с более чем 40 лесными пожарами по всей Португалии.

В Португалии пожарные по-прежнему борются с более чем 40 лесными пожарами в среду, как сообщают власти. В настоящее время насчитывается 42 активных пожарных фронта, расположенных в центральной и северной частях этой популярной туристической страны. Для борьбы с ситуацией были задействованы около 3900 пожарных и более 1000 единиц техники.

В городе Гондомар в регионе Порту во время ночи было объявлено эвакуационное предупреждение. Пожарные описали условия в Аруке, самом пострадавшем районе Авейру, как "неподконтрольные".

Португальские официальные лица заявили в ночь на вторник, что четыре крупных пожара в Авейру расширились примерно на 100 километров в совокупности. С понедельника около 20 000 гектаров земли были сожжены в этом районе, согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах (Effis). Дополнительные пожары распространились на более чем 1000 гектаров по всей стране в течение недели.

Пока сообщается о семи погибших и около 50 раненых. Во вторник трое пожарных погибли недалеко от Табуа в регионе Коимбра.

В этом году лето в Португалии было менее пожароопасным по сравнению с прошлым годом – с конца августа сгорело всего 10 300 гектаров, что составляет треть от площади прошлого года и седьмую часть средней десятилетней нормы.

Смертоносные лесные пожары в центральной Португалии в 2017 году унесли жизни 114 человек, многие из которых погибли, пытаясь спастись от огня. В ответ португальское правительство существенно увеличила инвестиции в профилактику и борьбу с пожарами (в десять раз) и бюджеты пожарной службы (в два раза). Эксперты связывают рост и усиление лесных пожаров с антропогенным изменением климата.

Европейский союз выразил солидарность с Португалией в связи с продолжающимися лесными пожарами, предоставив помощь и ресурсы для поддержки пожарных усилий. Система информации о лесных пожарах Европейского союза (Effis) активно мониторит и предоставляет данные о лесных пожарах в Португалии.

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