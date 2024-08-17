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ПанорамаНовостиНемецкие вооруженные силы

Пожар, вызванный поджогом, потушен на предыдущем участке бурения в пригороде Ютербога.

В прошлом году произошел сильный лесной пожар вблизи Йттербога, Бранденбург. Недавно пожары снова возникли в том же регионе этим летом.

 and  Vladimir Milov
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Пожары в Brandenburg продолжают проливать на проданных тренировочных площадках, особенно летом 2018...
Пожары в Brandenburg продолжают проливать на проданных тренировочных площадках, особенно летом 2018 и 2023 годов.

- Пожар, вызванный поджогом, потушен на предыдущем участке бурения в пригороде Ютербога.

Возгорание на старой тренировочной площадке вблизи Йтербога, Бранденбург, было ликвидировано. Официальные лица из регионального управления контроля в Бранденбурге утвердили, что пожар теперь под контролем. Завтра утром состоится собрание для рассмотрения последующих мер, таких как приглашение федеральных правоохранительных органов и военных с вертолетами для тушения пожаров.

Пожар вспыхнул накануне по невыясненным причинам, охватив примерно 8-9 гектаров. К счастью, никакие поселения к северу от федеральной дороги 102 между Алтом Лагером и Клауздорфом не пострадали.

Не первое случая лесных пожаров на старой тренировочной площадке

Операции по тушению пожара были временно приостановлены ночью. Место было достаточно залито с помощью вертолета для тушения пожаров, что снизило риск распространения огня. Сотрудники Stiftung Naturlandschaften Brandenburg внимательно следили за ситуацией, а первый отчет поступил от rbb24.

В июне 2023 года пожарные были派遣аны на несколько дней из-за лесного пожара на той же старой тренировочной площадке. Наличие старых боеприпасов под поверхностью затрудняло борьбу с пожаром, не позволяя пожарной службе напрямую добраться до источника огня. Общая площадь, пострадавшая в результате инцидента, составила более 7 квадратных километров, согласно командиру инцидента.

Немецкая армия может быть вовлечена в завтрашнее собрание для обсуждения следующих шагов, учитывая близость пожара к старой тренировочной площадке. Ранее было показано, что пожары на тренировочной площадке могут быть сложными, как продемонстрировал инцидент в июне 2023 года, когда старые боеприпасы помешали усилиям по тушению пожара.

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