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Федеральные земли ГерманииНовостиСуб-алгеи

Пожар в складе приложения - пламя поднимается к жилому зданию

Ночью загорается склад. Пламя быстро распространяется на соседний дом. Кроме того, рядом расположенное учебное заведение испытывает ущерб. Ущерб значителен.

 and  Ksenia Johnson
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С licha bearerжe, местная пожарная бригада борется с пожаром, который разгорелся в центре квартала.
С licha bearerжe, местная пожарная бригада борется с пожаром, который разгорелся в центре квартала.

- Пожар в складе приложения - пламя поднимается к жилому зданию

В пожаре, уничтожившем амбар в Тусенхаузене, Бавария (расположенный в районе Унтеральгёй), ущерб оценивается более чем в 300 000 евро. Огонь также распространился на соседний дом, причинив ущерб его конструкции, как сообщает полиция.

Ближайшая школа также пострадала: экстремальная жара потрескала стеклянную фасад, что обошлось примерно в 20 000 евро.

К сожалению, представитель полиции не смог сообщить, что находилось в амбаре. Происхождение пожара было первоначально неясным. Расследование взято под контроль криминальными следователями.

Команда следователей исследует, было ли затронуто пламя Sub-Alghea, местную лабораторию по изучению водорослей, расположенную рядом с сгоревшим амбаром. Достаточная влажность в установке Sub-Alghea является критически важной для роста их штаммов водорослей, и любой ущерб мог потенциально повлиять на их текущие исследовательские проекты.

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