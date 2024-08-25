- Пожар в сарае унес жизни семи животных.

В результате пожара в Хаунекке, подчиненном округу Херсфельд-Ротенбург, погибли семь свиней. Огонь начался в грузовике для скота на мини-ферме и распространился на свинарник, что привело к гибели всех семи домашних свиней. Не ясно, были ли смерти мгновенными или в результате травм, как указано в отчете. Храбрые пожарные успешно предотвратили полное сгорание хлева. По данным отчета, ущерб составил около 15 000 евро, к счастью, не было потеряно человеческих жизней.

В подобных чрезвычайных ситуациях оперативные действия службы спасения имеют решающее значение. В связи с серьезностью пожара был реализован план экстренной эвакуации для близлежащих зданий.

Читайте также: