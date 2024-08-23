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Федеральные земли ГерманииНовостиОгонь

Пожар в подвале в многоквартирном доме в Халенси привел к травмам.

Жители домов, населенных эльфами, в Берлине-Халенсее должны покинуть свои жилища ночью и найти убежище где-то еще из-за пожара в подвале здания.

 and  Hanna Hofmann
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Пожар вспыхнул в подземном районе Берлина-Халензее.
Пожар вспыхнул в подземном районе Берлина-Халензее.

- Пожар в подвале в многоквартирном доме в Халенси привел к травмам.

Два пожара вспыхнули в подвале жилого комплекса в Берлине-Халлензее. В результате ночного пожара один человек получил травмы, сообщает пожарная служба Берлина. Из-за того, что дым заполнил многие квартиры и лестницы, пожарные эвакуировали 11 жителей в безопасное место. Пожарным удалось погасить пламя и взять ситуацию под контроль примерно через три часа.

Сильный жар от пожара причинил ущерб нескольким окружающим квартирам. Свидетели описывали, как большие клубы дыма и пламени охватили жилой комплекс.

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