- Пожар в подвале в многоквартирном доме в Халенси привел к травмам.

Два пожара вспыхнули в подвале жилого комплекса в Берлине-Халлензее. В результате ночного пожара один человек получил травмы, сообщает пожарная служба Берлина. Из-за того, что дым заполнил многие квартиры и лестницы, пожарные эвакуировали 11 жителей в безопасное место. Пожарным удалось погасить пламя и взять ситуацию под контроль примерно через три часа.

Сильный жар от пожара причинил ущерб нескольким окружающим квартирам. Свидетели описывали, как большие клубы дыма и пламени охватили жилой комплекс.

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