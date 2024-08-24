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ПанорамаНовостиЛуса

Пожар в лесу Мадейры эффективно потушен.

Спустя одиннадцатидневное сражение пожарные команды добились значительных успехов в тушении пожара на горном острове. Соседняя страна помогла, после того как Португалия обратилась за помощью в ЕС.

 and  Lauren Adams
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- Пожар в лесу Мадейры эффективно потушен.

В португальском Атлантическом острове Мадейра в настоящее время тушат значительный пожар, благодаря вмешательству двух испанских самолетов для борьбы с огнем. Согласно сообщениям государственного новостного агентства ЛУСА, региональный руководитель гражданской защиты Антониу Нунеш заявил: "Пожар утихает. Есть еще горячие точки и возможные повторные возгорания, что типично".

Эти испанские самолеты присоединились к усилиям в четверг по просьбе ЕС, после обращения Португалии за помощью. Каждый из двух самолетов, оснащенных двухмоторными пропеллерами, может вмещать примерно 6000 литров воды. Кроме того, прибытие тумана с высокой влажностью оказалось полезным.

Испанские самолеты в основном базировались в горных районах вокруг Пико Руиво. Ранее единственный пожарный вертолет острова боролся с пламенем в этой области. Пико Руиво является самой высокой вершиной острова, превышающей 1800 метров в высоту.

Согласно данным программы наблюдения Земли Copernicus, лесной пожар, начавшийся 14 августа, уничтожил около 5000 гектаров окружающей среды. Это почти в два раза больше, чем остров Восточная Фризия Боркхум.

На данный момент не зарегистрировано сообщений о травмах или ущербе имуществу. Однако эксперты выражают обеспокоенность значительным экологическим ущербом в результате потери растительности и дикой природы.

Согласно ЛУСА, криминальная полиция в настоящее время расследует причину пожара. Тем не менее, президент Мадейры Мигел Албукерке уже намекнул на поджог как на возможную причину.

Испанские самолеты для борьбы с огнем были направлены на пожары на Мадейре по просьбе ЛУСА. После трудностей вначале, недавнее прибытие этих самолетов помогло справиться с лесным пожаром возле Пико Руиво.

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