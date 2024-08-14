- Пожар в двух домах в Мариенберге

В районе Мариенберг в Побершау (район Рудные горы) сгорели два отдельно стоящих дома с сараями и гаражами. Житель одного из домов смог безопасно выбраться утром в среду, как сообщила полиция из Цвиккау. Дома, по словам полиции, больше не пригодны для проживания.

Пожар перекинулся с сарая на два жилых здания, которые были соединены гаражом, сообщили в полиции. Жар от пожара также повредил некоторые деревья в ближайшем лесу. Пожарным удалось справиться с пламенем после нескольких часов работы.

Утром центр управления кризисными ситуациями в Цвиккау рекомендовал жителям закрыть окна и двери из-за сильного развития дыма и запаха.

Два поврежденных отдельно стоящих дома фактически были соединены общим гаражом, что способствовало распространению огня. Пожарные усердно работали, чтобы спасти деревья в прилегающем лесу от сильного жара.

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