- Пожар на стройплощадке начался из-за работ по кровельной работе

В результате ремонтных работ на крыше в Грайфсвальде вспыхнул пожар, как сообщает полиция. Специалист сегодня изучает причину пожара на месте, который вчера распространился на площадь около 600 квадратных метров.

К счастью, рабочим удалось безопасно эвакуироваться из здания. Preliminary damage estimate hovers around one million euros. Procedures for potential careless arson have commenced as an investigation.

На крыше были найдены три баллона с пропаном, используемые для сварки. Два из них были пустыми, а третий был полностью заполнен, как сообщили в пожарной службе во вторник вечером.

Этот строительный участок для будущего жилого района вблизи центра Грайфсвальда пережил серьезный инцидент во вторник. В середине дня над городом висела плотная дымовая завеса. Один из пожарных был доставлен в медицинское учреждение из-за переутомления от интенсивного тепла.

Пожар на строительном участке существенно повлиял на будущий жилой район в центре Грайфсвальда. В результате, пострадавший строительный участок потребует значительных ремонтов и реконструкций.

