- Пожар и попытка убийства в зоне наказания: два новых ареста

В ходе повторных поисков после тяжкого случая поджога и покушения на убийство в Пейне полиция задержала двоих подозреваемых. Оба подозреваются в покушении на убийство, сообщили прокуратура в Хильдесхайме и полиция в Целле. На основании расследований и допросов суд в Хильдесхайме выдал два ордера на арест и три ордера на обыск - с раннего утра полицейские обыскивали три места в Ильзеде, Ганновере и Лерте, при этом исполнив два ордера на арест. Более подробной информации не приводилось.

В конце июня трое человек были арестованы по подозрению в покушении на убийство и особо тяжком поджоге. Они подозреваются в неоднократном поджоге жилого здания в Пейне. В то время были обысканы несколько квартир и предприятий в городе и районе Ганновер, округе Пейне и Северный Рейн-Вестфалия. Против подозреваемых были выданы ордера на арест. По словам следователей, пожары произошли в марте и апреле и коснулись семьи из Пейне во всех случаях.

Подозреваемые якобы неоднократно поджигали жилое здание. При исполнении ордеров на арест полиция обнаружила улики, свидетельствующие о наличии приспособлений для поджога, на одном из обысканных мест.

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