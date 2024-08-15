- "Пожалуйста, верните его".

Настоящая редкость Ксавер Коппмайр и Джейми Джесси привезли с собой во время визита на прокатный цех в Пульхайме: друзья из Мюнхена имели в багаже старую мишень для стрельбы.

Как объясняет эксперт Свен Дойчманек, мишень не из стрелкового фестиваля, а с вина или винодельческого фестиваля. Об этом свидетельствует живописный дизайн на передней стороне и надпись, записанная по краю: "Если попасть в мишени точно, хорошее вино ждет в награду". Дырки от пуль указывают на то, что мишень действительно использовалась.

"Барах для раритетов": Экспертиза выше желаемой цены

Дойчманек считает объект "действительно старым". Она указывает на герб Габсбургского двуглавого орла, что означает, что он был создан не позднее 1918 года. Эксперт оценивает время происхождения примерно в 1880 год.

Продавцы хотели бы получить за свой старый экспонат 150 евро. Свен Дойчманек превосходит это: она оценивает стоимость в 200-300 евро.

В торговом зале австриец Вольфганг Пауриш сразу же проявляет интерес к объекту. Он также начинает аукцион с 50 евро. Тем временем Вальтер "Валди" Ленхертц играется с мишенью для стрельбы. Пауриш не может этого вынести. "Пожалуйста, просто поставьте его очень осторожно, Валди", - просит он своего коллегу. "Пожалуйста, сделай мне этот одолжение".

"Валди" играется

Но "Валди" не собирается этого делать и весело ломает мишень пополам: "Приятно так играться", - говорит торговец. Несмотря на повреждение, Пауриш повышает свою ставку до 80 евро. Однако двое баварцев не хотят отдавать мишень за это. Пауриш теперь предлагает 100 евро, но этого все еще недостаточно: продавцы называют 150 евро как свой предел.

"Вольфганг его получит", - говорит "Валди" в стороне. "Будь осторожен, смотри, что говоришь, ты сейчас на тонком льду", - предупреждает Пауриш своего коллегу. И предлагает даже 160 евро.

С этим он получает кивок. И повреждения, причиненные "Валди", также должны быть исправимы: "Это легко можно приклеить", - говорит Даниэль Суппес. Покупатель, по крайней мере, доволен: "Это мечтательная мишень", - говорит Пауриш.

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Продавцы изначально просили 150 евро за старую мишень для стрельбы, но Свен Дойчманек, член Комиссии, оценила ее стоимость в 200-300 евро. Позже, во время аукциона, Пауриш, другой торговец, предложил 160 евро, чтобы приобрести поврежденную мишень, которую, по словам Даниэля Суппеса, можно легко отремонтировать.

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