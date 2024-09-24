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Повышенные политические дебаты в избирательном комитете Грузии после спорного правила ручного подсчета и интервью в СМИ вызывают споры

Грузинский государственный избирательный совет столкнулся со напряжением в понедельник, когда двое членов совета, связанные с республиканским большинством, обосновали свое утверждение нового оспариваемого постановления, предписывающего персоналу местных выборов вручную подсчитывать количество...

 and  Hanna Hofmann
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И libéréльного органа Грузии соберется 23 сентября 2023 года.
И libéréльного органа Грузии соберется 23 сентября 2023 года.

Повышенные политические дебаты в избирательном комитете Грузии после спорного правила ручного подсчета и интервью в СМИ вызывают споры

Прошлый голосование закончилось со счетом 3-2, с тремя членами, поддерживающими повестку дня Трампа, и демократом, а также независимым республиканцем, решительно возражающими против этого, называя его излишним шагом, который может отсрочить результаты президентских выборов в этом ключевом штате.

Трамп недавно похвалил этих троих республиканцев за их преданность.

В понедельник один из этих республиканцев, доктор Джэнис Джонсон, прокомментировала то, что она восприняла как предвзятое освещение и партийные нападки.

"СМИ раздувают страшилки или, возможно, пророчества конца света. Все должны успокоиться и не волноваться из-за шумихи вокруг рутинных процедур цепочки custody", - заявила Джонсон.

Встреча в понедельник была запланирована как обычное продолжение повестки дня пятницы, но стала напряженной, когда члены начали спорить.

Речь Джонсон последовала за жаркой перепалкой между республиканкой Джанелл Кинг, популярной медийной фигурой и самым новым членом совета, и Сарой Тиндалл Гэзал, единственным демократом в совете. Кинг обвинила Гэзал в том, что та в своем появлении на MSNBC ставит под сомнение намерения других членов совета.

"Вы создаете заговор на основе предположений, подразумевая, что мы ведем какую-то подковерную деятельность, потому что вы не согласны с нами", - заявила Кинг.

"Я выражаю обеспокоенность тем, что этот совет действует образом, который генеральный прокурор назвал незаконным", - ответила Гэзал.

"Я обеспокоена тем, что вы публично обвиняете нас в сговоре из-за спекуляций в СМИ, так как я не общалась с кампанией Трампа", - возразила Кинг. "У меня нет связи с кампанией Трампа".

Позже Джонсон ответила резкими словами на то, что она считала необоснованной критикой своей работы.

"Когда я размышляла над этим в выходные, я подумала: да, убийство характера. Да, убийство в СМИ. Да. И 'юридический линчевание'. Это направление, в котором мы движемся, и это мне не нравится", - заявила Джонсон.

Во время всей встречи в понедельник Джон Фервиер, председатель совета, назначенный республиканским губернатором Брайаном Кемпом, неоднократно пытался навести порядок, стуча молотком и заявляя, что обсуждение "неприемлемо".

"Меня очень беспокоят публичные споры в совете", - сказал Фервиер CNN в понедельник, предпочитая решать такие вопросы в частном порядке.

Генеральный прокурор Джорджии Крис Кэрр, республиканец, написал совету выборов в четверг письмо, полученное CNN, в котором говорилось, что некоторые из его предложенных правил "вероятно, превышают законную власть совета и противоречат действующим законам о голосовании в штате". Письмо предупреждало, что поправки могут быть оспорены и признаны недействительными.

Адвокат, представляющий секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, республиканца, также написал совету выборов двухстраничное письмо, в котором выразил сомнения в реалистичности новых правил, поскольку "многие работники участков уже завершили свое обязательное обучение".

Изменение состава совета выборов в одном из самых важных штатов-ключей к 2024 году подчеркивает, как люди, которые оспаривали результаты президентских выборов 2020 года, теперь занимают ключевые роли в формировании избирательных правил и, в некоторых случаях, надзора за выборами.

Ранее пятичленный совет выборов возглавлялся секретарем штата Джорджия. Однако после 2020 года Трамп пытался переиграть свое поражение в Джорджии, оказывая давление на Раффенспергера, чтобы "найти" необходимые голоса для победы Трампа. Раффенспергер отказался, и в результате республиканский контроль над законодательным собранием штата лишил секретаря места в совете.

В свете разногласий политический ландшафт совета выборов в Джорджии стал очень напряженным и разделенным.

Продолжающиеся политические дебаты внутри совета вызывают опасения по поводу возможного влияния на процесс выборов в Джорджии.

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