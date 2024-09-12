Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Исследование показало, что порошок корицы, поставляемый Парасом, имел самое высокое содержание свинца — 3,52 части на миллион (ppm), а порошок корицы от EGN следовал сразу за ним с уровнем свинца 2,91 ppm. Высокие уровни также были обнаружены в молотой корице Мими (2,03 ppm), молотой корице ShopRite Bowl & Basket (1,82 ppm), молотой корице Rani Brand (1,39 ppm), порошке корицы Зары (1,27 ppm), порошке корицы Three Rivers (1,26 ppm), порошке пяти специй Юййе (1,25 ppm), порошке пяти специй БайЛиФенг (1,15 ppm), порошке пяти специй Spicy King (1,05 ppm), порошке корицы Бадия (1,03 ppm) и порошке корицы Deep (1,02 ppm).

Парас и EGN сообщили Консьюмер Рпортов, что прекратят продажи и удалят эти загрязненные продукты с полок магазинов. CNN связалась со всеми 12 компаниями для получения комментариев.

Компания Мими Продукты заявила, что опирается на аналитические отчеты своих поставщиков, которые указывают на то, что "уровни свинца, превышающие 1 часть на миллион, не были обнаружены в нашей молотой корице", как подтвердила представитель Нuria Lambert.

Wakefern Food Corp., которой принадлежит ShopRite Bowl & Basket, заявила по электронной почте, что качество их продуктов является их главным приоритетом, и их корица соответствует всем стандартам безопасности и качества.

Badia Spices подтвердила по электронной почте, что их молотые продукты из корицы соответствуют всем федеральным и международным нормам.

Гuitar из FDA заявил по электронной почте, что "следы свинца обнаруживаются почти во всех пищевых продуктах, выращенных во всем мире". FDA пока не установило формального регулирования для свинца в специях и не выпустило никаких предупреждений для потребителей или отзывов продукции с уровнями свинца ниже 2 ppm.

CNN не получила ответа от других производителей или Американской торговой ассоциации специй по состоянию на время публикации.

Никакой уровень свинца не считается безопасным для потребления. Кодекс Альimentarius, международный орган, созданный Всемирной организацией здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, рассматривает возможность установления максимального уровня 2,5 ppm для свинца в корках специй, таких как корица, к 2024 году, согласно FDA.

Однако уровни свинца выше 1 ppm вызывают отзыв в Нью-Йорке, единственном штате, который регулирует тяжелые металлы в специях. Consumer Reports уведомила officials Нью-Йорка, и CNN связалась с Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, чтобы узнать, будут ли они принимать какие-либо меры на основе отчета, но не получила ответа до публикации.

Агентство по охране окружающей среды США заявляет, что нет безопасного уровня потребления свинца. Свинец накапливается в организме со временем и является "токсичным металлом", который может навредить людям даже при низком уровне воздействия, особенно детям.

Всемирная организация здравоохранения оценивает, что почти миллион жизней было потеряно из-за воздействия свинца в 2019 году, и что свинец ответственен за 21,7 миллиона лет, потерянных из-за инвалидности и смерти во всем мире из-за его долгосрочных последствий для здоровья.

При высоких уровнях воздействия свинец может вызвать серьезный вред мозгу и центральной нервной системе, что может привести к коме, судорогам и даже смерти. Дети, пережившие тяжелое отравление свинцом, могут остаться с постоянными умственными и поведенческими расстройствами.

Consumer Reports собрала примерно три образца 36 различных специй, включая корицу, гарам масала и различные смеси специй. Основные бренды специй были приобретены в обычных супермаркетах, а меньшие бренды — в международных магазинах в Коннектикуте, Нью-Джерси и Нью-Йорке, а также онлайн.

Кроме двенадцати брендов с уровнями свинца выше 1 ppm, 18 брендов различных кориц или смесей специй содержали уровни свинца от 0,87 до 0,23 ppm, согласно отчету. Шесть продуктов из корицы показали еще более низкие уровни.

Это включает молотую корицу и органическую молотую корицу, продаваемую 365 Whole Foods Market, которые содержали 0,12 и 0,02 ppm свинца соответственно. Morton & Bassett San Francisco 100% органическая молотый корица, Loisa органическая корица и порошок корицы Sadaf показали уровень свинца 0,04 ppm. Смесь семи специй Sadaf имела немного более высокий уровень свинца, 0,15 ppm.

Однако, так как тестирование Consumer Reports оценивало только три образца от каждого бренда, результаты не могут определить, будут ли аналогичные уровни свинца обнаружены во всех продуктах, продаваемых под этим брендом, согласно Джеймсу Роджерсу, директору исследований безопасности пищевых продуктов и тестирования в Consumer Reports.

«У нас нет ресурсов для тестирования сотен и сотен образцов, что было бы правильным способом сделать это», — сказал Роджерс. «Это пробное тестирование каждого продукта и может служить отправной точкой для потребителя для выполнения мер риска, признавая, что свинец присутствует в нашей почве и воде, и могут быть другие источники свинца в их рационе».

В осени 2023 года были обнаружены астрономически высокие уровни свинца в детских пюре из яблок, ароматизированных импортированной эквадорской корицей и выпущенных брендами WanaBana, Schnucks и Weis. Уровни свинца, якобы, были "астрономически выше", чем в любом тестировании специй, от примерно 2300 ppm до около 5100 ppm, согласно Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

С тех пор FDA выпустило предупреждения о здоровье общественности в отношении высокого содержания свинца в различных продуктах корицы. Самое последнее предупреждение, опубликованное в августе, перечислило дюжину таких продуктов с уровнями свинца до 3,93 ppm.

Несмотря на то, что несколько производителей добровольно изъяли свои продукты, FDA не имеет юридической власти, чтобы заставить производителей сделать это, отметил Роджерс.

"FDA не имеет принудительного права на отзыв, поэтому они полагаются на корпорации, действующие ответственно, что не происходит равномерно", - заявил он. "Нет четких ограничений для свинца в корице, поэтому нет законов, которые бы требовали отзыва. Все, что они могут сделать, - это распространять общественные здравоохранительные предупреждения".

Основная проблема, по словам доктора Питера Коэна, профессора медицины в Cambridge Health Alliance в Сомвилле, Массачусетс, не участвовавшего в исследовании, проведенном Consumer Reports, заключается в отсутствии надзора.

"Нет никого, кто бы следил за магазином", - заявил Коэн. "Нет никого, кто бы гарантировал уровень тяжелых металлов, с которыми сталкиваются американцы при потреблении повседневных товаров, в том числе корицы".

Коэн подчеркнул, что FDA не устанавливает безопасный уровень свинца в корице, поэтому корпорации самостоятельно решают, какой уровень воздействия свинца будет в их продуктах, создавая тревожную ситуацию.

По запросу FDA рекомендовало прекратить использование и утилизировать конкретные товары из молотой корицы после распространения общественного здравоохранительного предупреждения. По словам представителя FDA Кортни Роджерс, текущие образцы молотой корицы в розничных магазинах и продолжающиеся исследования молотой корицы от партнеров-штатов не указывают на проблемы с другими товарами.

Роджерс добавил, что производители не обязаны тестировать ингредиенты или конечные продукты на тяжелые металлы, в том числе те, которые предназначены для младенцев и детей.

В рамках бюджетного предложения администрации Байдена на фискальный год 2025 FDA планирует пересмотреть Закон о федеральной пищевой, лекарственной и косметической промышленности, чтобы обязать промышленность тестировать конечные продукты на загрязнители и вести записи о тестировании образцов для проверки официальными лицами FDA. Кроме того, Роджерс предложил, чтобы FDA имело "новую власть удаленно получать доступ к записям этих тестов и проверять их по мере необходимости".

Кристен Роджерс из CNN внесла вклад в эту статью.

В свете поднятых вопросов важно, чтобы люди уделяли приоритетное внимание своему здоровью и благополучию, выбирая продукты с более низким содержанием свинца. Например, 365 Whole Foods Market предлагает молотую корицу с содержанием свинца 0,12 ppm, а Morton & Bassett San Francisco 100% органическая молотый корица, Loisa органическая корица и Sadaf корица в порошке содержат всего 0,04 ppm свинца.

Усиленное внимание к уровням свинца в специях и пищевых продуктах подчеркивает важность регулирующих органов, таких как FDA, установления и соблюдения безопасных пределов для свинца в корице и других специях, чтобы защитить общественное здоровье и благополучие.

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