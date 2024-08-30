Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Повторные преступники признаны виновными в сексуальных домогательствах

В черте города Кассель имели место различные акты сексуальных преступлений и другие криминальные инциденты. Мужчина был правильно признан виновным в этих деяниях высшим судом Германии.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Высший судебный орган поддерживает приговор местного суда в Касселе в отношении рецидивиста в...
Высший судебный орган поддерживает приговор местного суда в Касселе в отношении рецидивиста в области половых преступлений.

- Повторные преступники признаны виновными в сексуальных домогательствах

Недавно, в случае против повторного правонарушителя, осужденного за несколько изнасилований, было поддержано окончательное решение Регионального суда Касселя. 20 июня Федеральный верховный суд (BGH) в Карлсруэ выпустил заявление, в котором говорилось, что обзор дела не выявил никаких правовых ошибок, которые могли бы выгодно сказаться на обвиняемом.

Подсудимому было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении с 20 ноября, на основании обвинений в нескольких случаях изнасилования, некоторые из которых включали физическое насилие, грабеж и попытку вооруженного грабежа. В двух случаях преступления остались неоконченными.

Кроме того, подсудимого признали виновным в умышленном изнасиловании, двух случаях грабежа (один из которых включал физическое насилие) и одном случае вооруженного вымогательства. Суд учел, что подсудимый целенаправленно выбирал жертвами женщин в возрасте от 23 до 79 лет, а также одного молодого человека, в пределах города Касселя и его главного кладбища, между 17 февраля и 4 августа 2022 года.

Жертвам были вынуждены выполнять сексуальные акты, в одном случае они получили серьезные травмы. Также были похищены деньги и другие ценные вещи, а в некоторых случаях подсудимый требовал деньги. В одном случае 84-летнюю женщину жестоко толкнули на землю на главном кладбище и похитили у нее сумку.

Первоначальное осуждение повторного правонарушителя было поддержано в первой инстанции судом первой инстанции Касселя. Затем обвиняемый обжаловал это решение в Региональном суде Касселя, но его апелляция также была отклонена, что привело к окончательному решению.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Маrio Вайгт и Маркус Зедер, слева, превращают земельную выборы в Тюрингии в референдум о коалиции...
Федеральные земли Германии

Выборы в Тюрингии также служат голосованием за коалицию "трафик-лимура".

В это воскресенье в Тюрингии проходят выборы в ландтаг. ХДС надеется закрепить полномочия министра-президента.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Сближение лидера партииЛарсаКлингбеля с кандидатом СПД в Тюрингии Георгом Майером в Заключительной...
Федеральные земли Германии

Клингбейл подчеркивает необходимость стабильной администрации исключительно при СДПГ.

- Клингбейл подчеркивает необходимость стабильной администрации исключительно при СДПГ. За два дня до выборов в ландтаг Тюрингии лидер СДПГ Ларс Кlingerбейль подчеркнул необходимость возвращения социал-демократов в состав земельного правительства. "Это выборы судьбоносные", - заявил Кlingerбейль на заключительном митинге СДПГ в Мейнингене. "Речь идет о стабильном земельном правительстве,

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Сембрандт, оставшийся в истории решающим игроком в матче Байерна, забил два гола, что обеспечило их...
Федеральные земли Германии

"Бавария" стремится к победе в первом поединке в Потсдаме.

Бавария Мюнхен одерживает победу в трудной игре в первом матче сезона. Встретившись с претендентами на продвижение Турбиной Потсдам, происходит ожесточенная битва. В конце концов, защитник оформляет победу для чемпионской команды.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Новичок защитник присоединяется к HSV: Француз Лукас Перрин, ранее игрок Racing Strasbourg,...
Федеральные земли Германии

Француз Перрин сменил Вусковича: HSV приветствует нового футболиста

До ближайшей даты перехода HSV реагирует на продленный запрет на допинг Марио Вушкович. Запасной игрок родом из Франции.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Метте-Марит и Хакон работают вместе
Культура

Метте-Марит и Хакон работают вместе

- Метте-Марит и Хакон работают вместе Великолепные свадебные торжества принцессы Марты Луизы (52) и Дюрека Верретта (49) в самом разгаре. Официально они соединятся узами брака в следующую субботу (31.8.), но уже в четверг пара начала празднование. В этот день будущие новобрачные разослали приглашения с пометкой "Сексуально и Круто&

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Маrio Вайгт и Маркус Зедер, слева, превращают земельную выборы в Тюрингии в референдум о коалиции...
Федеральные земли Германии

Выборы в Тюрингии также служат голосованием за коалицию "трафик-лимура".

В это воскресенье в Тюрингии проходят выборы в ландтаг. ХДС надеется закрепить полномочия министра-президента.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Белый бальзамический уксус обладает фруктовым вкусом, более мягким и не таким кислым, чем чистый...
Главные темы

Цена на высококачественный белый бальзамический уксус имеет значительные затраты.

Цена на высококачественный белый бальзамический уксус имеет значительные затраты. Итальянский уксус доступен в светлых и темных сортах. Более светлый тип, часто называемый Советуемый Балсамический Уксус Бианко или просто белый бальзамический уксус, стал объектом пристального внимания Öko-Test. Они исследовали 25 разных образцов, цены на которые варьировались от 1,69 до 27,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно