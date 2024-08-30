- Повторные преступники признаны виновными в сексуальных домогательствах

Недавно, в случае против повторного правонарушителя, осужденного за несколько изнасилований, было поддержано окончательное решение Регионального суда Касселя. 20 июня Федеральный верховный суд (BGH) в Карлсруэ выпустил заявление, в котором говорилось, что обзор дела не выявил никаких правовых ошибок, которые могли бы выгодно сказаться на обвиняемом.

Подсудимому было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении с 20 ноября, на основании обвинений в нескольких случаях изнасилования, некоторые из которых включали физическое насилие, грабеж и попытку вооруженного грабежа. В двух случаях преступления остались неоконченными.

Кроме того, подсудимого признали виновным в умышленном изнасиловании, двух случаях грабежа (один из которых включал физическое насилие) и одном случае вооруженного вымогательства. Суд учел, что подсудимый целенаправленно выбирал жертвами женщин в возрасте от 23 до 79 лет, а также одного молодого человека, в пределах города Касселя и его главного кладбища, между 17 февраля и 4 августа 2022 года.

Жертвам были вынуждены выполнять сексуальные акты, в одном случае они получили серьезные травмы. Также были похищены деньги и другие ценные вещи, а в некоторых случаях подсудимый требовал деньги. В одном случае 84-летнюю женщину жестоко толкнули на землю на главном кладбище и похитили у нее сумку.

Первоначальное осуждение повторного правонарушителя было поддержано в первой инстанции судом первой инстанции Касселя. Затем обвиняемый обжаловал это решение в Региональном суде Касселя, но его апелляция также была отклонена, что привело к окончательному решению.

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