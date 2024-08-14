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Повреждения от наводнений и ураганов в Германии

После жары следуют проливные дожди: есть травмированные люди, затоплены подвалы, улицы и старая часть города. Зелёный политик Гессельман требует большей защиты от последствий кризиса климата.

 and  Lauren Adams
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Наводнение затапливает дорогу в районе Карлсруэ.
Наводнение затапливает дорогу в районе Карлсруэ.

- Повреждения от наводнений и ураганов в Германии

Сильные штормы во вторник и среду привели к наводнениям во многих частях Германии и причинили значительный ущерб. Несколько человек получили ранения, а других пришлось эвакуировать, сообщили власти. Штормы предшествовали жаркой волне, которая достигла пика до 36,5 градусов Цельсия во вторник в городе Бад-Нойенар-Ахвайлер в Рейнланде-Пфальце, что сделало его самым жарким днем ​​в этом году по предварительным данным немецкого метеорологического Dienst (DWD).

Ландшафты Северного Рейна-Вестфалии, Нижней Саксонии, Баварии и Баден-Вюртемберга особенно пострадали от штормов. В Бруксале, недалеко от Карлсруэ, за ночь во вторник выпало большое количество воды, с 91 литром дождя на квадратный метр, зарегистрированным между 6:00 PM и 10:00 PM, одним из самых высоких значений, когда-либо зарегистрированных в Баден-Вюртемберге, по словам представителя DWD.

Транспортные средства плавали в воде, и несколько человек получили ранения в Бруксале, где улицы были затоплены, и транспортные средства плавали в районе Хайдельсхайм. Немецкая ассоциация спасателей на воде (DLRG) спасла многих людей из домов и автомобилей в это время. "Все с мигающими огнями были на месте", - сказал руководитель инцидента Тимо Ихоф.

Два гражданских помощника получили ранения, степень их тяжести была сначала неясной. По словам пожарной службы, один человек получил вывих плеча в результате падения в Гондельсхайме, примерно в 15 километрах к западу от Карлсруэ. Помощник также получил ранение при транспортировке мешков с песком.

Водоснабжение в районах Хайдельсхайм и Хельмсхайм в Бруксале угрожает из-за уборки после наводнения. Город Бруксаль призвал граждан значительно сократить потребление воды.

Между тем, работы по уборке продолжаются в сильно пострадавшем районе Карлсруэ. "Пожарные будут заняты весь день откачивать воду из подвалов, подземных переходов и подземных гаражей", - сказал пресс-секретарь Эгард Гейсслер. Хотя вода в основном сошла, во многих домах и на улицах остался ил.

В Баварии, Eurocity-поезд недалеко от Бад-Эндорфа столкнулся с деревом, которое упало на рельсы и остановился. Примерно 260 человек были на борту и были доставлены в Приен микроавтобусами, сообщил немецкий железнодорожный оператор. По данным федеральной полиции, никто не пострадал.

В районе Аммерланд в Нижней Саксонии из-за шторма дерево упало на провода линии электропередачи, что привело к полной остановке железнодорожного движения на станции Августфеhn в Апене поздно во вторник вечером. Пассажирский поезд, находившийся на линии, был остановлен.

Вода проникла через люки в евангелическую больницу в городе Ольденбург в Нижней Саксонии ночью. "Вода была по колено в отделении неотложной помощи", - сказал представитель больницы. Его временно закрыли ночью.

Примерно 25 жителей дома престарелых в Восточной Фрисландии пришлось покинуть из-за сильных дождей, что привело к сотням выездов пожарной службы, в основном в городе Аурих. В доме престарелых панели потолка отвалились. В больнице Ауриха пожарные и Техническое агентство по оказанию помощи работали над предотвращением эвакуации.

В гамбургском городе было 55 развертываний, связанных с погодой, в основном из-за затопленных подвалов. Однако кратковременный шторм утром был всего лишь предвестником того, что предстоит, по прогнозам. "Я уважаю это послеобеденное время", - сказал спикер.

Также были наводнения в Гессене, Рейнланде-Пфальце и NRW

Гессен, NRW и Рейнланд-Пфальц тоже не пострадали. Грозы и дождь привели к наводнениям и нарушениям движения в Трире. Река вышла из берегов и затопила окружную дорогу 5, сообщил город.

В Гессене представитель полиции сообщил, что автомагистраль A5 на перекрестке Гамбахер была временно затоплена, с водой высотой до 40 сантиметров. На A3 грузовик опрокинулся в районе Рейнгау-Таунус из-за аквапланирования. 63-летний водитель, по сообщениям, получил легкие ранения и был доставлен в больницу. Полиция также сообщила, что несколько подъездов в Вайтерштадте, Дармштадте и Хёппенхайме были затоплены, и несколько подвалов были затоплены.

В Северном Рейне-Вестфалии многие дороги были затоплены, в том числе участки A59 и A42 возле Дуйсбурга. Полиция предупредила об аквапланировании.

DWD ожидает дальнейшие сильные дожди

DWD ожидает дальнейшие дожди в виде ливней, а также опасность сильных дождей сегодня, в частности, на западе и северо-западе. Риск штормов остается высоким. В четверг возможны дожди и грозы, но ситуация должна улучшиться в течение дня.

Лидер фракции "Зеленых" обеспокоен изменением климата

Лидер фракции "Зеленых" в парламенте Бритта Хассельманн выразила обеспокоенность многочисленными штормами и жарой в Германии и Европе. "Постоянная и крайняя засуха и жара снова угрожают имуществу и, в худшем случае, человеческим жизням в Европе в этом году", - сказала она.

"То, что Германия сейчас страдает от жары, также видно по ужасным штормам вчера, например, в Северном Бадене и других местах, где сильный дождь бьет по сухой почве и сметает все, вместо того чтобы впитываться", - подчеркнула она. Она поэтому подчеркнула: "Стало ясно для всех, что нам нужна большая защита от последствий климатического кризиса".

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу сильных погодных явлений в Германии, с лидером фракции "Зеленых" в Европарламенте Бриттой Хассельманн, подчеркивающей необходимость большей защиты от последствий изменения климата.

Германские федеральные земли, такие как Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг, среди прочих, обращаются за помощью к Европейскому союзу для управления послештормовой реабилитацией и восстановительными работами.

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