Поведение Трампа продолжает ухудшаться, но президентский конкурс в Белом доме остается непредсказуемым.

Бывший президент в последние недели развернул поток безумной чепухи, который напомнил о его бурных четырех годах в Белом доме и поставил под сомнение идею, что он ведет более контролируемую кампанию, чем в 2020 и 2016 годах. Тем не менее, статус-кво гонки - равная борьба в колеблющихся штатах - остался прежним.

Трамп запустил ложные обвинения против иммигрантов в Огайо, поедающих домашних животных. Он предупредил, что еврейские избиратели будут отвечать, если он проиграет в ноябре. Он отказался открыто осудить своего протеже на губернаторских выборах в Северной Каролине, который назвал себя "черным нацистом" на сайте для взрослых, как недавно раскрыл CNN's KFile. Трамп также предположил, что вице-президент Камала Харрис и демократы подстрекают угрозы против своих собственных жизней, подчеркивая его отрицание поражения на выборах 2020 года и представляя его как угрозу демократии.

Удивительно, но бывший президент оказался в гонке, которую CNN senior political data reporter Harry Enten описал как "самую близкую президентскую гонку" со времен победы демократа Джона Ф. Кеннеди над вице-президентом Ричардом Никсоном.

Губернатор Мичигана Гретchen Whitmer, ключевая фигура в надеждах Харрис на победу в критическом демократическом штате Мичиган, признала тесноту гонки на CNN's "State of the Union". Whitmer сказала: "Будет близко. Мы всегда знали, что это будет так". Добавив: "В штате, подобном Мичигану или Пенсильвании, Висконсине, мы знаем, что это будет близкая гонка".

Близость состязания была подчеркнута комментариями и тактикой кандидатов в ходе жарких кампаний в выходные дни.

Харрис предположила, что Трамп ищет оправдания, чтобы избежать дебатов после принятия приглашения CNN на 23 октября. С другой стороны, Трамп пытался стереть широкий гендерный разрыв, угрожающий его избранию, бомбардируя Truth Social сообщением в верхнем регистре, обещающим защищать женщин, как никогда раньше.

В редкий момент самоанализа Трамп сказал Шарил Аткинсон во время интервью на "Full Measure", что не планирует снова баллотироваться в 2028 году, если проиграет в ноябре. "Я думаю... что это будет конец. Я не вижу этого вообще".

Отсутствие явного фаворита

Несмотря на растущее напряжение на кампании, гонка остается стагнирующей, где она была в течение недель - вничью.

После дебатов с Трампом национальные опросы немного улучшились для Харрис. Тем не менее, нет очевидного победителя, с Харрис на 50% и Трампом на 47% в последнем среднем опросе CNN Poll of Polls. Пять опросов, проведенных после дебатов 10 сентября, входят в это среднее значение. Опрос, опубликованный в воскресенье NBC News, показывает Харрис с перевесом 49% против 44% Трампа, что является самым низким уровнем поддержки опроса, соответствующего критериям CNN, с тех пор, как Харрис стала демократическим nominee с июля.

Хотя рост Харрис вызывает надежды у ее сторонников, президентство в основном зависит от результатов Коллегии выборщиков. В результате, средние опросы в ключевых колеблющихся штатах, таких как Пенсильвания, Джорджия, Невада, Висконсин, Мичиган и Северная Каролина, показывают, что гонка балансирует на грани. Небольшая группа избирателей в этих штатах может переломить ситуацию в пользу Трампа или Харрис, с серьезными последствиями для страны и мира.

Так почему же гонка остается такой непредсказуемо тесной?

Учитывая его скандальный уход с поста президента, отмеченный подстрекательством своих сторонников к беспорядкам в Капитолии США 6 января 2021 года и отказом признать поражение, comeback попытка Трампа ничего не стоит. Его неоднократные импичменты и серьезные уголовные обвинения, которые еще предстоят, резко контрастируют с шансами на выживание любого политика.

Изначально стратегия кампании Байдена основывалась на вере в то, что когда избиратели увидят нефильтрованную браваду Трампа, они вспомнят его бурный срок и проголосуют против него. Однако плохое выступление Байдена на CNN дебатах в июне, которое продемонстрировало его возраст, разрушило это противопоставление. Харрис, которая изменила игру, когда она заменила Байдена, пыталась подчеркнуть свою прагматичность по сравнению с экстремизмом Трампа, представляя его как "несерьезного человека" и "серьезную угрозу". Несмотря на ее усилия, лучшее, что может сделать Харрис с оставшимися шестью неделями, это сказать, что ее вступление в гонку превратило гонку, в которой демократы, казалось, обречены на поражение, в конкурентную, напряженную борьбу.

Необычайная политическая стойкость Трампа - сможет ли он одержать победу?

Любое предсказание будущего должно сначала признать исключительную стойкость Трампа как политической фигуры. Он навсегда изменил Республиканскую партию, закрепив прочный контроль над базой ГОП в качестве кандидата партии на третье последовательное избрание.

Несмотря на враждебность его первого срока, опросы показывают, что многие избиратели воспринимали свою финансовую безопасность как более сильную под Трампом до пандемии COVID-19.

Тем не менее, Трамп может не выиграть из-за своей постоянной неспособности получить большинство поддержки от американцев. Его рейтинг одобрения 47% в среднем опросе CNN Poll of Polls подчеркивает эту повторяющуюся проблему на протяжении всего его президентского политического пути.

Возникает вопрос, сможет ли альтернативный республиканский кандидат превзойти Трампа в прямом соперничестве с Харрис. Такой кандидат не должен отталкивать ключевых колеблющихся избирателей, избирателей-субурбанов и разочарованных республиканцев во время праймериз. К сожалению, такой кандидат не получил поддержки на недавних праймериз, и заметные претенденты, такие как губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, не получили широкой поддержки.

Харрис, в отличие от Трампа, выступает в роли последней-minute заместителя кандидата, которого театральные зрители сочли неподходящим для второго срока. Гигантская задача ждет вице-президента - защитить свою партию от вероятного поражения в ноябре, в то же время выступая в качестве потенциального спасения для самой демократии. Представляя себя как свежую, трансформирующую лидера, Харрис все еще привязана к непопулярной администрации, сталкивающейся с суровой политической средой.

В опросе NBC раскрывается любопытная динамика. Самую большую обеспокоенность среди избирателей вызывает инфляция (28%) и стоимость жизни – рост по сравнению с апрелем, когда вопрос стоял на 23%. Вторым основным вопросом является угроза демократии и эрозия демократических свобод (19%). Несмотря на поддержку Демократической партии, этот вопрос также может представлять собой растущую поддержку обвинений Трампа в манипулировании правосудием, которое угрожает демократиям. Третий по важности вопрос касается иммиграции и защиты границ (-14%), область, в которой опросы неизменно показывают уязвимость Харрис. Аборт, один из основных вопросов Харрис, набрал поддержку лишь 6% избирателей.

Возможный переломный момент выборов

Озабоченность избирателей экономикой указывает на возможность того, что любой из кандидатов может получить преимущество до выборов. Трамп продемонстрировал различные экономические предложения, в том числе отмену налога на чаевые и изменение налоговой политики своего администрации в отношении штатов и мест.

Харрис, в свою очередь, стремится сделать жизнь более доступной, занимаясь вопросами жилья, ухода за детьми и здравоохранения. Она хочет убедить избирателей в своем сочувственном понимании растущих цен на продукты питания, которые остаются высокими несмотря на недавнее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой.

На этой неделе Харрис попытается опровергнуть обвинения в отсутствии ясности в своих планах, когда нерешительные избиратели в колеблющихся штатах размышляют о доверии ей в улучшении своего благосостояния. "Я собираюсь произнести речь на этой неделе", – сказала она, "чтобы прояснить мою концепцию экономики, которую я называю 'экономикой возможностей'. В сущности, это означает инвестирование в стремления, амбиции и мечты американского народа, одновременно преодолевая проблемы, с которыми они сталкиваются – будь то высокие цены на продукты питания или трудности с покупкой жилья".

Подход Харрис подчеркивает выборы, определенные недовольством избирателей, склоняющихся к кандидату от Республиканской партии, в то время как сама гонка остается близкой из-за способности Трампа отталкивать потенциальных избирателей, несмотря на свою преданную поддержку.

Сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины, преданный сторонник Трампа, резюмировал текущее состояние гонки во время беседы с Кристен Велкер из NBC на "Встрече с прессой". Он заявил: "65% людей в вашем опросе считают, что страна идет не в том направлении. Кто лучше справится с проблемой преступности? Трамп получает преимущество в 6%. Кто лучше для экономики? Трамп на 9%. Инфляция? Трамп на 8%. Защита границ? Трамп имеет преимущество в 21%".

"Что мне говорит этот опрос? По ключевым вопросам, которые волнуют американских избирателей, Трамп побеждает убедительно. Но в прямом противостоянии он проигрывает".

Несмотря на скандалы вокруг своей кампании, бывший президент Трамп сохраняет высокие рейтинги одобрения в определенных областях, таких как его управление экономикой до пандемии COVID-19, согласно опросам. Однако его неспособность получить большинство поддержки от американцев с рейтингом одобрения 47% в опросе CNN Poll of Polls может потенциально помешать его шансам на победу.

Гонка между Трампом и вице-президентом Харрис остается напряженной, без явного фаворита. Опрос, проведенный NBC News, показывает Харрис с перевесом в 49% против 44% Трампа, что является самым низким уровнем поддержки опросов со времени того, как Харрис стала демократическим nominee от президента Джо Байдена. Средние показатели опросов в ключевых колеблющихся штатах, таких как Пенсильвания, Джорджия, Невада, Висконсин, Мичиган и Северная Каролина, показывают, что гонка находится на грани, с небольшим количеством избирателей в этих штатах, способных склонить чашу весов в пользу любого из кандидатов.

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