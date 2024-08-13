- Потребители тратят меньше на компьютерные игры

Впервые за долгое время потребители в Германии потратили меньше денег на компьютерные игры и видеосимуляторы, а также сопутствующее оборудование. В первой половине 2024 года продажи игр в Германии составили около 4,3 миллиарда евро, что на 6% меньше, чем в предыдущем году, согласно данным ассоциации Game, которые основаны на информации от компаний GfK и data.ai.

Статистика ассоциации ведется с 2014 года, и ранее не наблюдалось такого снижения. Последний раз продажи в этой отрасли падали более десяти лет назад.

Снижение спроса на хардвер - в том числе консоли, игровые ПК и аксессуары - было значительным. В этой категории продажи упали на 18% до 1,18 миллиарда евро. В Германии продажи игр в первой половине 2024 года составили 2,59 миллиарда евро, что на 4% меньше, чем в предыдущем году. Однако онлайн-сервисы для подключенных игр продолжали расти быстрыми темпами, увеличившись на 25% до 0,52 миллиарда евро.

Одной из причин такого развития событий стала сильная база для сравнения: в первой половине 2023 года вышли многие блокбастеры, за которые фанаты были готовы платить большие деньги. В первой половине 2024 года таких крупных релизов было меньше. "У нас есть небольшой спад", - говорит генеральный директор ассоциации Феликс Фальк. Однако он оптимистично смотрит в будущее: "Рынок игр не будет находиться в упадке надолго".

Снижение продаж видеоигр в Германии частично объясняется меньшим количеством блокбастеров, выпущенных в первой половине 2024 года. Несмотря на снижение продаж физических игр, онлайн-сервисы для игр продолжают процветать, показывая рост на 25%.

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